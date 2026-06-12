Google tôn vinh cú vô lê trong Doodle mừng World Cup 2026

(VTC News) -

Tối 11/6, người dùng truy cập trang chủ tìm kiếm của Google đã thấy biểu tượng Doodle mới được thay thế để chào mừng ngày khai mạc FIFA World Cup 2026. Hình minh họa nổi bật với một cầu thủ thực hiện cú vô lê giữa những lớp chuyển động màu sắc, tái hiện một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc và kỹ thuật nhất của bóng đá.

Khác với nhiều Doodle thể thao trước đây thường tập trung vào các đội tuyển, sân vận động hoặc những ngôi sao nổi tiếng, Google lần này lựa chọn tôn vinh kỹ thuật vô lê (volley) - tình huống cầu thủ dứt điểm khi bóng vẫn còn trên không mà không để chạm đất.

Hình ảnh chào mừng World Cup 2026 hiển thị trên trang tìm kiếm Google. (Ảnh: Google Doodle)

Theo mô tả từ Google, một cú vô lê đẹp đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng chọn vị trí, căn thời điểm tiếp xúc bóng và tạo lực dứt điểm chính xác. Đây được xem là một trong những kỹ thuật khó của bóng đá, yêu cầu cầu thủ có phản xạ nhanh, cảm giác bóng tốt và khả năng xử lý trong tích tắc.

Doodle sử dụng gam màu hồng, tím và đỏ nổi bật, tạo cảm giác chuyển động liên tục của cầu thủ và trái bóng. Hình ảnh này cũng gợi nhắc đến những bàn thắng vô lê kinh điển từng xuất hiện trong lịch sử World Cup, nơi chỉ một khoảnh khắc ngẫu hứng có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Bên cạnh Doodle khai mạc giải đấu, Google cũng đồng thời phát hành các Doodle riêng dành cho từng ngày thi đấu của các đội chủ nhà, bắt đầu với phiên bản tôn vinh đội tuyển Mexico trong ngày ra quân.

Hình ảnh Google Doodle mừng chủ nhà Mexico ra quân. (Ảnh chụp màn hình)

World Cup 2026 đánh dấu kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử kể từ khi giải đấu ra đời. Lần đầu tiên, số đội tham dự được nâng từ 32 lên 48 đội, kéo theo tổng số trận đấu tăng lên 104 trận. Giải diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Theo FIFA, các trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở Bắc Mỹ, trong đó Mỹ đăng cai phần lớn các trận đấu, bao gồm toàn bộ vòng tứ kết trở đi. Trận chung kết dự kiến diễn ra tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ), trong khi trận khai mạc được tổ chức trên sân vận động Azteca ở Mexico City.

Kỳ World Cup năm nay cũng chứng kiến nhiều dấu mốc đáng chú ý như sự xuất hiện của các đội tuyển lần đầu góp mặt ở vòng chung kết, gồm Jordan, Uzbekistan và Cape Verde. Trong khi đó, nhiều ngôi sao lớn tuổi như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc Google lựa chọn World Cup 2026 làm chủ đề Doodle ngay trong ngày khai mạc phản ánh sức hút toàn cầu của giải đấu. Với hàng tỷ lượt tìm kiếm liên quan đến bóng đá trong mỗi mùa World Cup, Doodle được xem là một trong những cách Google hòa chung bầu không khí sôi động của sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất thế giới.