Google: AI Gemini tăng trưởng mạnh, Việt Nam dẫn đầu về ứng dụng học thuật

(VTC News) -

Dữ liệu từ “Báo cáo Gemini: Đông Nam Á 2026” vừa được công bố cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực, với số lượng người dùng hoạt động trên ứng dụng Gemini tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua.

Thống kê chỉ ra gần 70% số lượng câu lệnh (prompt) tại Đông Nam Á được gửi bằng tiếng mẹ đẻ. Trong đó, Việt Nam đứng đầu khu vực với tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ lên tới 89%, xếp trên Thái Lan (87%) và Indonesia (84%). Nhờ rào cản ngôn ngữ được khỏa lấp, người dùng trong nước có xu hướng dịch chuyển từ nhập liệu truyền thống sang tương tác đa phương thức, với trên 40% câu lệnh sử dụng hình ảnh, video và hơn 10% sử dụng giọng nói.

Sự đón nhận mạnh mẽ của người dùng đối với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại Đông Nam Á được thúc đẩy bởi năng lực xử lý ngôn ngữ địa phương. Theo kết quả từ Hệ thống đánh giá toàn diện mô hình ngôn ngữ Đông Nam Á (SEA-HELM) do viện nghiên cứu AI Singapore thực hiện, Gemini được ghi nhận là LLM có hiệu năng tổng thể tốt nhất đối với các ngôn ngữ trong khu vực.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về ứng dụng AI Gemini trong học thuật. (Ảnh: RMIT)

“Việc áp dụng AI chỉ thực sự diễn ra khi công nghệ mang lại cảm giác bản địa hóa tự nhiên, thay vì là một sản phẩm dịch thuật. Trong một khu vực đa dạng về ngôn ngữ như Đông Nam Á, các mô hình phải hiểu sâu sắc bối cảnh địa phương để có thể phát huy hiệu quả”, Tiến sĩ Leslie Teo, Giám đốc Cấp cao sản phẩm AI của AI Singapore nhận định.

Báo cáo cũng cho thấy thế hệ trẻ là lực lượng chủ lực thúc đẩy sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, xu hướng ứng dụng AI ghi nhận tính tập trung cao vào các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật.

Số liệu thực tế xác nhận Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á về việc ứng dụng AI vào học tập, trong đó tác vụ liên quan đến học thuật chiếm tới 17% tổng số câu lệnh được khởi tạo. Các công cụ hỗ trợ ôn thi chuyên sâu ghi nhận hơn 160.000 học sinh sử dụng mỗi tháng. Ở vai trò giảng dạy, nhà giáo dục tại Việt Nam cũng thiết lập trung bình 55.000 yêu cầu hỗ trợ chuyên môn mỗi ngày để tối ưu hóa bài giảng.

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ lập trình và tư duy toán học. Đáng chú ý, gần một phần ba tổng khối lượng tương tác với mô hình tại Việt Nam được thực hiện trên nền tảng máy tính cá nhân, cho thấy công nghệ này đang tham gia sâu vào tác vụ kỹ thuật có độ phức tạp cao của giới lập trình viên và nhà nghiên cứu trong nước.

Google đánh giá sự bứt phá của Việt Nam trong việc ứng dụng AI hỗ trợ học thuật và xử lý ngôn ngữ tự nhiên không chỉ phản ánh mức độ thích ứng nhanh của lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ, mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng để các nhà phát triển tối ưu hóa các giải pháp công nghệ số sát với nhu cầu thực tế của thị trường trong nước.