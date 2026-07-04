Gỡ 'nút thắt' hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp

(VTC News) -

Ở tuổi 60, bà T. đối mặt với nhiều thay đổi khó chịu trong cơ thể. Bà thường xuyên tiểu lắt nhắt, vừa rời khỏi nhà vệ sinh đã có cảm giác buồn đi tiếp, kèm tình trạng rò rỉ nước tiểu. Các triệu chứng khiến bà luôn trong trạng thái lo lắng, ngại đi xa, ngại vận động và phải dè chừng trong sinh hoạt thường ngày.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec trong phòng phẫu thuật.

Không chỉ vậy, bà còn bị táo bón, khó đại tiện kéo dài. Ban đầu, bà nghĩ đây là hai vấn đề riêng biệt: một bên thuộc đường tiết niệu, một bên liên quan đến tiêu hóa. Bà tự thay đổi chế độ ăn uống, dùng thuốc hỗ trợ nhưng tình trạng không cải thiện. Cảm giác nặng nề vùng bụng dưới, khó chịu khi đi vệ sinh và tâm lý e ngại cứ âm thầm kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, sau khi thăm khám chuyên sâu, ThS.BSNT Nguyễn Nhật Tín – Bác sĩ Ngoại tiêu hóa nhận định: “Khi rối loạn tiểu tiện và đại tiện cùng xuất hiện ở phụ nữ lớn tuổi, bác sĩ cần nghĩ đến nguyên nhân nằm sâu hơn ở hệ thống nâng đỡ vùng chậu, thay vì chỉ điều trị riêng lẻ từng triệu chứng”.

Để xác định chính xác tổn thương, khách hàng được chỉ định chụp MRI sàn chậu động học. Đây là kỹ thuật hình ảnh giúp bác sĩ quan sát sự thay đổi vị trí của các cơ quan vùng chậu khi khách hàng thực hiện các động tác như rặn hoặc co thắt.

Kết quả cho thấy bà T. không chỉ gặp vấn đề ở một cơ quan đơn lẻ mà bị sa đa tạng chậu, bao gồm sa trực tràng, sa bàng quang và sa âm đạo. Hệ thống cơ, dây chằng nâng đỡ vùng chậu suy yếu khiến các tạng này tụt khỏi vị trí bình thường, chèn ép lẫn nhau và tạo nên chuỗi triệu chứng phức tạp như tiểu són, tiểu không hết, táo bón, khó đại tiện và cảm giác nặng vùng bụng dưới.

BSNT Nguyễn Nhật Tín cho biết: “Điểm khó của bệnh lý sàn chậu là triệu chứng thường không nằm ở một cơ quan duy nhất. Khách hàng có thể đến khám vì tiểu són hoặc táo bón, nhưng nguyên nhân thật sự lại là sự sa xuống đồng thời của nhiều tạng. Nếu chỉ nhìn vào từng cơ quan đơn lẻ, chúng ta dễ chỉ xử lý được phần ngọn, trong khi triệu chứng vẫn có thể kéo dài hoặc tái phát sau điều trị”.

Ca mổ xử lý đồng thời ba tạng bị sa

Từ kết quả thăm khám và hình ảnh học, BSNT Nguyễn Nhật Tín cùng ê-kíp xác định phương án phù hợp là phẫu thuật nội soi kết hợp, xử lý đồng thời các tạng bị sa trong cùng một cuộc mổ. Mục tiêu không chỉ là cải thiện triệu chứng tiểu són hay táo bón, mà còn đưa các cấu trúc vùng chậu về vị trí ổn định, giải quyết đúng nguyên nhân gây bệnh.

Vùng chậu là khu vực có không gian giải phẫu hẹp, tập trung nhiều mạch máu, thần kinh và cơ quan quan trọng. Vì vậy, ca phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá chính xác tổn thương, lựa chọn đường tiếp cận phù hợp và thao tác cẩn trọng trong từng bước.

Trong ca mổ này, ê-kíp Vinmec Đà Nẵng đã phối hợp hai kỹ thuật chuyên sâu qua đường nội soi ít xâm lấn. Kỹ thuật Pectopexy được thực hiện nhằm nâng đỡ và cố định lại cấu trúc vùng chậu bằng mảnh ghép y khoa, giúp đưa bàng quang và âm đạo về vị trí giải phẫu phù hợp. Đây là bước quan trọng để cải thiện tình trạng rò rỉ nước tiểu, tiểu lắt nhắt và cảm giác tiểu không hết.

Song song đó, bác sĩ thực hiện kỹ thuật khâu treo trực tràng cải biên NTV, giúp đưa trực tràng về vị trí ổn định, giảm túi sa trực tràng và giải phóng đường thoát phân. Nhờ vậy, tình trạng táo bón, khó đại tiện kéo dài được cải thiện từ đúng nguyên nhân.

Bệnh nhân bình phục tốt sau phẫu thuật, khép lại hành trình điều trị với kết quả vượt kỳ vọng ban đầu.

Việc lựa chọn phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở truyền thống giúp ê-kíp tiếp cận tổn thương rõ hơn, giảm kích thước vết mổ, hạn chế tổn thương mô xung quanh và hỗ trợ quá trình hồi phục thuận lợi hơn.

Sau phẫu thuật, các triệu chứng trước đây của khách hàng cải thiện rõ rệt. Bà không còn bị rò rỉ nước tiểu, việc đi đại tiện dễ dàng hơn, cảm giác nặng nề vùng bụng dưới cũng biến mất. Điều quan trọng hơn, bà có thể trút bỏ áp lực tâm lý bấy lâu để trở lại với sinh hoạt thường ngày thoải mái hơn.

Sa tạng chậu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ từng sinh nở nhiều lần, người lao động nặng, người bị táo bón lâu ngày hoặc bước vào giai đoạn suy giảm nội tiết. Đây không phải bệnh hiếm gặp, nhưng nhiều phụ nữ thường âm thầm chịu đựng vì tâm lý e ngại hoặc cho rằng đó là dấu hiệu tất yếu của tuổi tác.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khi có các dấu hiệu như tiểu són, tiểu lắt nhắt, tiểu không hết, táo bón kéo dài, khó đại tiện hoặc cảm giác sa vướng vùng âm đạo nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám chuyên sâu. Việc phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời sẽ giúp ngăn bệnh tiến triển nặng, đồng thời giúp chị em lấy lại sự tự tin, thoải mái trong cuộc sống.

Với định hướng phát triển các chuyên khoa sâu về sàn chậu, hậu môn trực tràng và tiêu hóa, Vinmec Đà Nẵng tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật ngoại khoa phối hợp, cá thể hóa theo từng tình trạng bệnh lý, nhằm mang lại hiệu quả điều trị toàn diện và bền vững cho người bệnh.