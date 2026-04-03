Giọng ca nhạc đỏ từng trốn viện đi hát sau ca mổ, U70 sở hữu nhà vườn 3.000m2

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những giọng ca tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam. Với chất giọng hào hùng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tình cảm, tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc cách mạng bất hủ như Lửa thiêng dân tộc, Vang mãi bản tình ca, Nổi lửa lên em, Lá đỏ...

Ông được xem là người thể hiện thành công nhất ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Ca khúc này mang đến cho ông Huy chương Vàng Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1977. Ít ai biết, ông bắt đầu tập hát ca khúc này từ năm 15-16 tuổi và đồng hành với ca khúc đến bây giờ.

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những giọng ca tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam.

Trong nhiều năm, NSND Tạ Minh Tâm từng giữ vai trò quản lý với vị trí Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM cùng công tác đào tạo, giảng dạy. Ông từng đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trưởng thành, đạt được thành tựu nghề nổi bật như: Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Lương Bích Hữu… Các nghệ sĩ không chỉ được “truyền lửa” về giọng hát, họ còn được ông dạy bảo cách ứng xử, đạo đức làm nghề.

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động là có lần NSND Tạ Minh Tâm “trốn viện” để đi hát. Trong chương trình Khách sạn 5 sao, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ năm 2021, ông là một trong những giọng ca chủ lực của chương trình Khát vọng - Tỏa sáng, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng ngày 2/2/2021 tại Hà Nội.

Trước ngày bay ra Hà Nội, ông bị đau ruột thừa cấp và phải mổ gấp. Do viêm ruột thừa gây áp xe nên ca mổ của Tạ Minh Tâm khá nghiêm trọng, phải kéo dài hơn 3 giờ. Sau khi mổ, bác sĩ đề nghị Tạ Minh Tâm phải ở lại bệnh viện thêm ít nhất 10 ngày để theo dõi. Tuy nhiên, ông vẫn lén trốn bác sĩ ra Hà Nội thực hiện chương trình.

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ về lần trốn viện sau ca mổ để đi hát trong chương trình nghệ thuật quan trọng ở Hà Nội.

“Chương trình lớn như Chào mừng đại hội Đảng rất quan trọng, được lên kế hoạch cụ thể và chi tiết nên mỗi lần thay đổi sẽ rất khó khăn. Khi đi mổ, tôi đã báo BTC và họ lo lắng không biết xử lý thế nào. Tôi cân nhắc rồi quyết định trốn viện để bay ra Hà Nội. Khi hát bụng vẫn còn đau lắm nhưng tôi tiên lượng sức khoẻ của mình.

Hơn 40 năm trong nghề, tôi hiểu còn có thể hát mới làm thế chứ không thể liều mạng được", NSND Tạ Minh Tâm kể. Sau khi hát, ông phải vào bệnh viện điều trị tiếp, dù bác sĩ có trách, ông vẫn vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, NSND Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim. Đặc biệt, vai diễn bác sĩ Hùng trong phim Blouse trắng để lại dấu ấn sâu đậm. Ông còn tham gia thêm các phim như: Những ngôi sao biển, Nghề báo, Bên kia sông, Chủ tịch giao hàng… Dù chỉ là "tay ngang", các vai diễn của ông đều chân thực và ấn tượng.

NSND Tạ Minh Tâm cũng từng dẫn dắt nhiều chương trình được khán giả yêu thích như: Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Tìm người bí ẩn, Thử thách, Chung sức...

NSND Tạ Minh Tâm cũng từng tham gia đóng phim. Vai diễn bác sĩ Hùng trong phim Blouse trắng để lại dấu ấn sâu đậm.

Hôn nhân viên mãn

Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSND Tạ Minh Tâm có cuộc sống gia đình viên mãn bên nghệ sĩ Bạch Vân. Cả hai quen nhau từ thời sinh viên, khi còn sống trong khu ký túc xá giản dị. Tình yêu ấy kéo dài gần 40 năm, song hành cùng sự nghiệp ca hát và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời ông.

Để chồng toàn tâm cho nghệ thuật, nghệ sĩ Bạch Vân chấp nhận lui về làm hậu phương. Nhờ đó, NSND Tạ Minh Tâm có thể toàn tâm cống hiến, gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tổ ấm của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân.

Với nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, gia đình là một phần không thể thiếu. Nam nghệ sĩ luôn bày tỏ sự trân trọng, cảm kích dành cho vợ bởi bà đã hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, giúp ông đạt được sự thành công trong nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Cặp đôi có hai con gái, trong đó con gái lớn Minh Anh theo đuổi con đường âm nhạc, trở thành nghệ sĩ piano, phần nào hiện thực hóa ước mơ dang dở thuở nhỏ của cha.

Trên trang cá nhân, ông thường xuyên chia những khoảnh khắc ấm áp bên bà xã và con cháu. Thường ngày, nếu không có lịch trình công việc, ông dành thời gian cho gia đình, tụ họp với bạn bè hay đi du lịch.

NSND Tạ Minh Tâm cũng sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước sau nhiều năm làm nghề và giảng dạy. Ngoài nhà ở trung tâm TP.HCM, ông còn có một khu nhà vườn rộng tới 3.000m2 ở vùng ngoại ô.

Khu vườn được thiết kế như không gian nghỉ dưỡng thu nhỏ với ao cá rộng hơn 1.000m2, chòi nghỉ giữa hồ và khu sân vườn đủ để tổ chức những buổi tụ họp bạn bè. Tại đây, nam nghệ sĩ thường dành thời gian thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên sau những ngày làm việc.

Nam nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi rộng rãi ở ngoại ô TP.HCM.

Không gian sống được chăm chút theo hướng gần gũi, yên bình, với nhiều cây xanh và góc sinh hoạt ngoài trời. Mỗi dịp rảnh rỗi, ông cùng gia đình hoặc bạn bè quây quần, tổ chức tiệc nướng, tận hưởng cuộc sống chậm rãi.

NSND Tạ Minh Tâm vẫn giữ lối sống giản dị. Ông nhiều lần chia sẻ làm nghệ thuật trước hết vì đam mê, không đặt nặng vật chất. Với ông, giá trị lớn nhất vẫn là được sống trọn vẹn với âm nhạc và gia đình.

Ở tuổi ngoài 60, giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp bền bỉ mà còn bởi cuộc sống viên mãn, đủ đầy sau ánh đèn sân khấu.