Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

NSND Thu Hà

NSND Thu Hà (tên thật Đồng Thu Hà, sinh năm 1969 tại Tuyên Quang) bén duyên nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi trúng tuyển Đoàn văn công Quân khu 2.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, việc theo đuổi nghiệp diễn xuất phát từ mong muốn san sẻ gánh nặng với gia đình: “Điều duy nhất tôi nghĩ là phải làm tốt công việc của mình. Cảm ơn hoàn cảnh lúc bấy giờ đã đưa đẩy tôi đến với nghệ thuật”.

NSND Thu Hà được xem là "khuôn vàng thước ngọc" của điện ảnh Việt.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của chị đến khi về Hà Nội học tập và hoạt động chuyên nghiệp. Năm 1989, chị chạm ngõ điện ảnh với phim Đêm hội Long Trì, nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp đài các, sang trọng.

Sở hữu nhan sắc được ví như “khuôn vàng thước ngọc”, Thu Hà thường được giao những vai tiểu thư quyền quý, dịu dàng và nữ tính. Sau vai quận chúa Quỳnh Hoa tạo tiếng vang, chị tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai Nga trong Lá ngọc cành vàng. Vai diễn này mang về cho chị giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 9, đồng thời gắn liền với biệt danh “lá ngọc cành vàng” suốt nhiều năm.

NSND Thu Hà thời trẻ.

Chia sẻ về biệt danh “lá ngọc cành vàng”, chị từng nói: “Được gọi như vậy tôi cũng thấy ngại, nhưng nghĩ lại đó là tình cảm yêu quý của khán giả. Tuy nhiên, một diễn viên không chỉ cần vẻ đẹp hình thức mà phải truyền tải được vẻ đẹp nội tâm của nhân vật”.

Thập niên 1990, chị phủ sóng dày đặc trong các phim như Sau những giấc mơ hồng, Hoa quỳnh nở muộn, đồng thời ghi dấu ấn với Canh bạc – vai diễn giúp chị tiếp tục giành giải Nữ diễn viên xuất sắc năm 1992.

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Thu Hà chuyển hướng sang sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, tham gia nhiều vở diễn kinh điển cùng các NSND Hoàng Dũng, NSND Hoàng Cúc.

Năm 2001, chị được phong NSƯT, năm 2019 chị được phong NSND. Trên màn ảnh nhỏ, chị tạo ấn tượng với các phim như Đường đời, Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim…

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn giữ vẻ trẻ trung, xinh đẹp.

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn giữ vẻ trẻ trung và tiếp tục hoạt động nghệ thuật đều đặn. Ngoài đời, chị sống kín tiếng bên chồng hơn 15 tuổi và hai con trai. Nói về việc giữ gìn nhan sắc, chị cho biết bí quyết nằm ở việc sống đúng với tuổi của mình: "Phải biết buông bỏ, học cách cân bằng cuộc sống và vượt qua những khó khăn, đón nhận mọi thứ tới với mình một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể".

Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà

NSND Nguyễn Thị Thu Hà là biên đạo nổi danh của làng múa. Chị sinh năm 1972 tại Hà Nội, từng là diễn viên múa, công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV (nay là Đoàn Văn công Quân khu IV).

NSND Nguyễn Thị Thu Hà,

Từ những kinh nghiệm trên sân khấu, chị có bước tiến mới trong nghề khi quyết tâm theo đuổi lĩnh vực biên đạo. Năm 2001, chị tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Biên đạo múa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). NSND Nguyễn Thị Thu Hà gắn bó và cống hiến không ngừng nghỉ cho ngôi trường giàu truyền thống này.

NSND Thu Hà được đồng nghiệp gọi là "nữ tướng sân cỏ" bởi từng đảm nhận nhiều chương trình lễ hội quy mô lớn ở nhiều địa phương trong cả nước. Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều chương trình lớn ở vai trò đạo diễn hoặc tổng đạo diễn như Seagame và Paragame 22; Năm du lịch Nghệ An, Thái Nguyên, Thái Bình; Festival Hoa Đà Lạt ; Festival Biển Vũng Tàu; Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi. Một năm sau đó, chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chị được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho cụm 4 tác phẩm xuất sắc gồm Huyền thoại đẻ đất đẻ nước, Người mẹ Vân Kiều, Tiểu đội xe không kính, Huyền thoại một dòng sông đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), NSND Thu Hà đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Hiện, NSND Thu Hà là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành của trường. Trên cương vị quản lý, nữ nghệ sĩ tích cực phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật biểu diễn, cùng tập thể cán bộ, diễn viên, học viên tham gia dàn dựng, biểu diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật.

Với vai trò là nghệ sĩ - chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị…

NSND Thu Hà có 3 lần vinh dự tham gia các sự kiện lớn của quân đội và đất nước như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

NSND Thu Hà kín tiếng chuyện đời tư, chỉ chia sẻ về chuyên môn và những cống hiến cũng như tâm huyết của mình đối với nghệ thuật múa nước nhà.