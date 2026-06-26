Giới tinh hoa toàn cầu thấy mẫu số chung của sự thịnh vượng tại Lagoonia Legacy

(VTC News) -

Lagoonia Legacy kiến tạo chuẩn sống “hạng thương gia” bên “kỳ quan mặt nước” Paradise Lagoon 800ha lớn bậc nhất thế giới.

Việt kiều tìm về quê hương với trải nghiệm sống “hạng thương gia”

Theo Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đi cùng với sự thành công về sự nghiệp và tài chính, nhu cầu sở hữu một “ngôi nhà để trở về” tại quê hương đang ngày càng rõ nét.

Khương Phạm, Giám đốc Kinh doanh tại SSM Group, cho biết, khoảng 60-70% khách hàng anh đang tư vấn là Việt kiều đến từ Mỹ, Canada và Australia. Hầu hết đang tìm kiếm một nơi để sống nhiều tháng mỗi năm cùng gia đình nhiều thế hệ khi trở về Việt Nam.

“Sau nhiều năm sinh sống tại các quốc gia phát triển, nhóm khách hàng này đã quen với tiêu chuẩn cao về môi trường, y tế. Khi nhu cầu tích lũy tài sản dần được thay thế bởi mong muốn tận hưởng thành quả, thứ họ tìm kiếm không còn là một bất động sản thông thường, mà là một môi trường sống hội tụ đủ giá trị để gia đình gắn kết, đồng thời tối ưu hóa chi phí cuộc sống”, anh Khương Phạm phân tích thêm.

Xu hướng trở về quê hương để tìm kiếm một không gian sống yên bình với chi phí hợp lý hơn đang ngày càng thịnh hành trong cộng đồng Việt kiều, đặc biệt là khi bài toán chi phí tại nước ngoài ngày một tăng cao.

Anh Hoàng Thiện, Việt kiều Mỹ, chia sẻ: “Mỗi năm chúng tôi gánh chi phí y tế lên tới gần 15.000 USD tại Mỹ, chưa kể các chi phí sinh hoạt, nghỉ dưỡng đắt đỏ khác. Tôi muốn có một căn nhà tại Việt Nam để về sống nhiều tháng trong năm, vừa gần gũi thiên nhiên, cận kề người thân, vừa được chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Liền kề khu dự trữ sinh quyển 75.000ha, Lagoonia Legacy mang đến môi trường sống trong lành bậc nhất thế giới.

Lagoonia Legacy giải trọn vẹn bài toán đó khi được quy hoạch để trở thành trạm sạc sức khỏe và đề cao sự biệt lập cho giới tinh hoa. Địa thế độc nhất vô nhị “kề hồ - cận biển - liền rừng” giúp Lagoonia Legacy sở hữu môi trường sống trong lành, phù hợp cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Mỗi dinh thự sở hữu ngôn ngữ thiết kế mở, tối đa hóa mặt thoáng đón gió biển và ánh sáng tự nhiên. Đi cùng là chuẩn mực chăm sóc sức khỏe 5 sao quốc tế của Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ), giúp hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe chủ động ngay tại gia.

Bệnh viện quốc tế Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ) giúp Lagoonia Legacy đáp ứng nhu cầu sống khỏe đang được cộng đồng toàn cầu xem trọng.

Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô kỷ lục của Vinhomes Green Paradise, bộ đôi sân golf 155ha, VinWonders 122ha, như nhà hát 5.000 chỗ, biển hồ 800ha, 121km đường bờ biển, tổ hợp hơn 30 khách sạn 5-6 sao, Cảng tàu Quốc tế 5 sao Landmark Harbour, khu outlet 20ha, tổ hợp mua sắm giải trí 24/7 Cosmo Bay 46ha… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày/năm, giảm nhu cầu chi tiêu cho những chuyến du lịch, kỳ nghỉ ngắn ngày.

Toạ độ độc tôn kiến tạo di sản vượt thời gian

Bên cạnh trải nghiệm sống “hạng thương gia”, nhiều khách hàng còn quan tâm tới những bất động sản độc bản, có khả năng trở thành một phần di sản truyền đời của gia đình.

“Tôi lập tức bị cuốn hút bởi căn biệt thự sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra biển hộ 800ha, lại được bao quanh bởi biển và khu dự trữ sinh quyển tới 75.000ha. Sự kết hợp giữa không gian sống hiện đại và hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn ở quy mô lớn như thế này là điều cực kỳ hiếm thấy trên thế giới”, ông Alparslan, một nhà đầu tư đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ.

Ông Alparslan “phải lòng” Lagoonia Legacy khi tham dự sự kiện “Summer in Lagoonia”.

Sự đồng điệu trong lựa chọn của các nhóm khách hàng cao cấp trong và ngoài nước hoàn toàn trùng khớp với xu hướng chung của thế giới. Báo cáo Wealth Report của Knight Frank chỉ ra rằng, giới siêu giàu toàn cầu ngày càng đề cao chất lượng môi trường sống và khả năng tiếp cận thiên nhiên khi chọn mua bất động sản.

Khi không gian tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, những căn biệt thự sở hữu đặc quyền mặt nước và thiên nhiên nguyên bản như Lagoonia Legacy không còn là một tài sản thông thường, mà đã trở thành “báu vật” hữu hạn được săn lùng.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khởi công ngày 1/7 thiết lập thêm một cột mốc tăng giá mới cho Lagoonia Legacy.

Anh Khương Phạm đánh giá, tọa độ có 1-0-2 giao thoa giữa biển, hồ và rừng ngập mặn chính là giá trị cốt lõi tạo nên sức hút độc bản cho từng sản phẩm tại đây.

“Trong một kỷ nguyên mà thiên nhiên và mặt nước khoáng đạt trở thành thứ xa xỉ phẩm giới hạn, giá trị của một bất động sản không còn được đo bằng mét vuông diện tích, mà được định giá bằng chính chất lượng sống mang lại cho chủ nhân”, anh Khương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh quỹ đất sinh thái ven biển sở hữu lâu dài ngày càng cạn kiệt, tọa độ độc tôn “kề hồ - cận biển - liền rừng” của Lagoonia Legacy chính là bảo chứng vàng cho một di sản vượt thời gian. 268 dinh thự giới hạn không mở ra không gian sống nghỉ dưỡng lý tưởng cho giới tinh hoa trong và ngoài nước, mà còn là một tuyệt tác bất động sản truyền đời, càng để lâu càng thăng hạng giá trị.