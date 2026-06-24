Chuẩn sống di sản không thể nhân bản, Lagoonia Legacy chinh phục giới tinh hoa

(VTC News) -

Giới tinh hoa săn tìm những giá trị không thể nhân bản

Ở tầng cao của kim tự tháp tài sản, khái niệm xa xỉ đã thay đổi. Nếu trước đây, giá trị được đo bằng mức độ đắt đỏ, thì ngày nay, điều được săn tìm lại là sự độc bản và khan hiếm.

Từ những tuyệt tác nghệ thuật, đồng hồ chế tác giới hạn cho tới các bất động sản mang tính biểu tượng, điểm chung của những tài sản được giới siêu giàu theo đuổi nằm ở khả năng tạo ra giá trị vượt thời gian và gần như không thể thay thế.

Tọa lạc tại khu Vịnh Ngọc, 268 căn biệt thự Lagoonia Legacy mở ra chuẩn sống di sản cho giới tinh hoa.

Trong thế giới bất động sản, xu hướng này được phản ánh rõ tại những khu biệt thự ven sông đắt giá ở TP.HCM. Các dinh thự sở hữu vị trí đặc biệt bên mặt nước đều nhanh chóng có chủ và rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Với chủ nhân của chúng, đó không chỉ là bất động sản mà còn là nơi lưu giữ ký ức, phong cách sống và vị thế của cả một gia đình.

Chính tâm lý “sở hữu để gìn giữ” đã khiến những tài sản mang tính biểu tượng ngày càng trở nên khan hiếm.

Trong bối cảnh đó, bộ sưu tập giới hạn chỉ 268 dinh thự Lagoonia Legacy ra đời như lời đáp cho nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của tầng lớp tinh hoa Việt Nam.

Di sản truyền đời giữa thiên nhiên vĩnh cửu

Tọa lạc tại khu Vịnh Ngọc thuộc Vinhomes Green Paradise, Lagoonia Legacy được phát triển theo triết lý kiến tạo những dinh thự có khả năng trường tồn cùng thời gian.

Không ồn ào phô diễn, 268 dinh thự tại đây mang đến một chốn an trú tôn trọng tuyệt đối tính bản ngã của gia chủ thông qua hai mảnh ghép kiến trúc: Lagoonia Zenith và Lagoonia Emerald Cove.

Bộ sưu tập Lagoonia Legacy với bãi biển sau nhà và sự riêng tư tuyệt đối.

Lagoonia Zenith tọa lạc tại các mũi đảo vươn mình kiêu hãnh, hướng ra đường chân trời rực rỡ, thu gọn vào tầm nhìn khung hình của Tòa tháp Landmark 108 tầng, cầu Thịnh Vượng, nhà hát Sóng Xanh, phô diễn vị thế của người dẫn đầu.

Trong khi đó, Lagoonia Emerald Cove lại là tuyên ngôn của chuẩn sống “Quiet Luxury”. Khéo léo lùi sâu vào những eo vịnh tuyệt mỹ, dòng sản phẩm này thiết lập một vùng an toàn tuyệt đối với 60m mặt biển hồ Lagoon ngay sau hiên nhà.

Sở hữu quỹ đất rộng lớn, có những biệt thự lên tới 968m2, quy mô sàn xây dựng vượt mốc 1.149m2 với 3 tầng nguy nga, mỗi dinh thự là một bản ngã độc bản.

Gia chủ có quyền lựa chọn hai dòng kiến trúc tinh tuyển: từ kiến trúc Đông Dương vương giả với mái dốc, ngói âm dương truyền thống; cho đến kiến trúc Nhật Bản hiện đại mang triết lý tĩnh tại, dùng những ô kính lớn để xóa nhòa ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên.

Đặc biệt, sự đắt giá của dự án còn được neo giữ bởi bảo chứng vĩnh cửu từ thiên nhiên. Được bao bọc bởi kỳ quan biển hồ rộng 800 ha, Thái Bình Dương bao la và thảm rừng ngập mặn sinh quyển thế giới rộng 75.000 ha, Lagoonia Legacy sở hữu một “ranh giới xanh” hiếm nơi nào có được.

Sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái tự nhiên quý báu và phát triển theo chuẩn ESG++ đã đưa dự án vào “Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam”, khẳng định vị thế của một biểu tượng sống xanh mang tầm quốc tế.

Khu dự trữ sinh quyển UNESCO rừng Sác - “cửa ngõ thiên nhiên” tạo nên giá trị không thể sao chép cho Vinhomes Green Paradise.

Sức vóc của Lagoonia Legacy được cộng hưởng mạnh mẽ từ vị thế hạt nhân của Vinhomes Green Paradise tại cực tăng trưởng mới phía Nam TP.HCM. Tại đây, một mạng lưới hạ tầng tỷ đô đang triển khai rầm rộ.

Đặc biệt, ngày 1/7 tới, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ chính thức khởi công, tạo nên một siêu hành lang kinh tế, du lịch, logistics phía Nam, mở ra chu kỳ bứt phá ngoạn mục cho Vinhomes Green Paradise.

Cùng ngày, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường rừng Sác cũng khởi công, sớm đưa Cần Giờ hòa vào mạng lưới kết nối trực tiếp toàn vùng Đông và Tây Nam Bộ cũng như sân bay quốc tế Long Thành.

Cần Giờ đang bước vào thời khắc chuyển mình nhờ những động lực mạnh mẽ chưa từng có, song hành là chu kỳ định giá lại bản đồ bất động sản.

Sở hữu Lagoonia Legacy vào thời điểm “chân sóng” hiện tại là cơ hội hiếm có nắm giữ một không gian sống hội tụ mọi tinh hoa: đủ tĩnh lặng và biệt lập giữa thiên nhiên nguyên bản, nhưng vẫn làm chủ trọn vẹn nhịp đập phồn vinh của thành phố.

Nơi đây sẽ là “danh thiếp” vĩnh cửu để giới tinh hoa bồi đắp vị thế gia tộc và lưu truyền di sản cho thế hệ sau. Tại đó, mọi câu chuyện, ký ức và di sản gia phong được lưu giữ trọn vẹn, để nhiều thế hệ về sau có thể nhắc nhớ đến cơ ngơi của dòng họ với niềm tự hào sâu sắc.