Giám định lại Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, thiệt hại tăng lên 83,5 triệu

Tối 21/4, chị Đỗ Bích Ngọc (36 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), chủ chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, đập kính ở phường Đại Mỗ cho biết, chị vừa nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội về kết quả giám định lần 2 thiệt hại của chiếc xe.

Theo đó, căn cứ kết luận định giá ký ngày 31/3 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng UBND TP Hà Nội, mức thiệt hại được xác định là 83,553 triệu đồng, cao hơn 27,253 triệu đồng so với kết quả định giá lần 1 của Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự UBND phường Đại Mỗ (56,3 triệu đồng), tương đương mức tăng gần 48%.

Tuy nhiên, mức giám định thiệt hại lần này vẫn thấp hơn khoảng 33 triệu đồng so với báo giá sửa chữa xe của đại lý Mercedes-Benz An Du (116,55 triệu đồng đã bao gồm VAT).

Trước đó, chị Đỗ Bích Ngọc không đồng tình với mức định giá quá thấp nên ngày đã gửi đơn đề nghị định giá lại thiệt hại của chiếc xe hôm 6/3 tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước với gần 20 vết xước ở khắp thân vỏ xe, gương, ốp đèn. (Ảnh: NVCC)

Điểm đáng chú ý nhất vẫn là hạng mục cụm đèn trước bên trái.

Nếu ở lần định giá đầu tiên, phần này được xác định thay mới cả cụm đèn với giá 51 triệu đồng, thì ở lần thứ hai, chi phí đã được điều chỉnh lên 59,416 triệu đồng, tăng hơn 8 triệu đồng. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với 70,666 triệu đồng chi phí thay mới cụm đèn theo báo giá chính hãng từ đại lý Mercedes-Benz An Du.

Phần gương chiếu hậu bên trái trước đó được định giá khoảng 600.000 đồng cho phương án sơn sửa cạnh ốp gương, ở lần định giá mới đã chuyển sang phương án thay mới ốp nhựa, với chi phí 16,3 triệu đồng. Đây là mức điều chỉnh lớn nhất trong các hạng mục ngoài cụm đèn.

Hạng mục thân vỏ chiếc xe bị cào xước tới 17 vết vẫn được tính theo phương án sơn vá cục bộ, song mức giá đã được điều chỉnh tăng so với lần đầu. Trong đó, ba đờ sốc trước bên phải được định giá 975.000 đồng (trước đó 400.000 đồng); các vết xước ở cánh cửa trước và cánh cửa sau bên phải đều được xác định chi phí 1,2 triệu đồng (tăng 200.000 đồng so với chi phí sơn cánh cửa trước và tăng 600.000 đồng so với chi phí sơn cánh cửa sau ở lần định giá trước).

Hông xe sau bên phải kèm nắp bình xăng cũng được nâng lên mức chi phí sơn sửa các vết xước là 1,2 triệu đồng, thay vì mức 1 triệu đồng ở lần trước.

Tai xe bên phải giảm nhẹ, từ mức 600.000 đồng ở lần định giá đầu xuống 575.000 đồng ở lần thứ hai. Ốp kim loại dưới kính xe phía sau có 4 vết xước với chi phí sơn sửa tăng mạnh từ mức 1,1 triệu đồng ở lần định giá đầu lên 1,625 triệu đồng ở lần định giá lại.

Trong khi đó, ốp kim loại đuôi xe chưa xuất hiện ở lần định giá trước đã được bổ sung với chi phí sửa là 1,062 triệu đồng.

Chi tiết các mức xác định thiệt hại của Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước ở lần định giá lần 2. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối 18/1, khi chiếc Mercedes-Benz GLC 200 của chị Đỗ Bích Ngọc đỗ ở lề đường, trước cửa một ngôi nhà treo biển Trung tâm tiếng Anh trong ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ thì bị những người trong ngôi nhà này cào xước, đập kính, bẻ gương.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị Ngọc, Công an phường Đại Mỗ đã tiến hành xác minh và chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Chị Đỗ Bích Ngọc chỉ vào vết xước trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. (Ảnh: NVCC)

Sự việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Chị Đỗ Bích Ngọc cho biết, những người trong ngôi nhà đã có hành vi "tác động" vào chiếc xe là vợ chồng bà Mai Thị Bích Vân và con gái.

Ngày 23/1, gia đình bà Vân đã gặp chủ xe xin lỗi nhưng không muốn bồi thường dân sự với mức chi phí hơn 100 triệu đồng theo báo giá sửa chữa chính hãng.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại tài sản. Đến 27/2, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với bà Mai Thị Bích Vân và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vân để phục vụ quá trình điều tra.