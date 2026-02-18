Truy bắt nhanh kẻ giết người trong đêm giao thừa ở Tây Ninh

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, bắt giữ Bùi Bảo Tài (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Đối tượng Bùi Bảo Tài và hiện trường vụ án mạng.

Trước đó vào rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết), Tài cầm theo hung khí lẻn vào nhà ông N.C.N. (SN 1980). Lúc này ông N. ngủ say trên giường, Tài vén mùng và dùng hung khí đâm tới tấp khiến ông N. bị thương nặng.

Người nhà phát hiện vụ việc trên đã xông vào, đưa ông N. vào Bệnh viện Đa khoa KV Đồng Tháp Mười cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông N. không qua khỏi.

Công an xã Tuyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khống chế Tài đưa về trụ sở làm rõ. Tại hiện trường, Công an thu giữ một con dao dạng dao găm.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai quen với con gái ông N. là N.M.M. (SN 2005) và có với nhau đứa con gái sinh năm 2025. Việc Tài và M. qua lại, ông N. không đồng ý nên cả 2 chưa đăng ký kết hôn.

Ông N. thường xuyên ngăn cản không cho Tài thăm con gái nên Tài bực tức. Vừa qua giao thừa, Tài tìm đến nhà ông N. và gây ra vụ án trên.