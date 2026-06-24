Giải mã trào lưu tháo kính đón hè của giới trẻ

(VTC News) -

Trong những năm gần đây, phẫu thuật khúc xạ đã trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ mong muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. "Tháo kính" không chỉ giúp cải thiện thị lực mà còn là bước chuẩn bị cho những hành trình mới phía trước.

Một đôi mắt nhìn rõ giúp các bạn trẻ chủ động hơn trong cuộc sống, tự tin hơn khi nắm bắt cơ hội và sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ trên chặng đường trưởng thành.

Mùa hè - "thời điểm vàng" để thực hiện phẫu thuật khúc xạ

Ngày càng nhiều các bạn trẻ lựa chọn mổ cận để trở nên tự tin, thoải mái hơn.

Sau một năm học tập và làm việc bận rộn, mùa hè là lúc nhiều người trẻ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, từ du lịch, khám phá những trải nghiệm mới đến thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn mùa hè để bắt đầu hành trình "tháo kính".

Không còn áp lực từ lịch học hay công việc dày đặc, mổ cận vào kì nghỉ hè giúp người bệnh có thể tập trung chăm sóc mắt và tận hưởng quá trình hồi phục nhẹ nhàng hơn.

Bên cạnh đó, việc sở hữu một đôi mắt nhìn rõ cũng giúp mùa hè trở nên trọn vẹn hơn. Những chuyến du lịch, hoạt động thể thao hay đơn giản là các buổi gặp gỡ bạn bè sẽ trở nên thuận tiện khi không còn phụ thuộc vào chiếc kính cận.

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm nhiều chương trình ưu đãi phẫu thuật khúc xạ được triển khai, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại với mức chi phí hợp lý hơn.

DND - đồng hành cùng người trẻ trên hành trình tìm kiếm "phiên bản mới"

Dựa trên các chỉ số của mắt, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phù hợp nhất nhằm tối ưu chất lượng thị giác sau phẫu thuật.

Hơn 15 năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã trở thành địa chỉ được đông đảo khách hàng trẻ tin tưởng lựa chọn trên hành trình "tháo kính", tìm lại đôi mắt sáng khỏe và chất lượng thị giác tối ưu.

Là một trong những đơn vị tiên phong cập nhật và ứng dụng các công nghệ nhãn khoa hiện đại, DND hiện sở hữu đầy đủ các phương pháp phẫu thuật khúc xạ tiên tiến như SMILE Pro, SMILE, CLEAR, E-Signature, Femto LASIK, Femto Pro, Phakic ICL, SmartSurface,... đáp ứng đa dạng tình trạng mắt cũng như nhu cầu thị giác của từng khách hàng.

Từ những trường hợp cận thị thông thường đến cận loạn thị cao, giác mạc mỏng hay những yêu cầu cao về chất lượng thị giác sau phẫu thuật, khách hàng đều có thể được tư vấn phương pháp phù hợp nhất.

Một trong những yếu tố tạo nên uy tín của DND chính là đội ngũ bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm với hơn 30 năm gắn bó trong lĩnh vực điều trị tật khúc xạ và chăm sóc sức khỏe đôi mắt.

Không chỉ sở hữu chuyên môn sâu, các bác sĩ còn thường xuyên tham gia các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, liên tục cập nhật những tiến bộ mới nhất của nhãn khoa thế giới nhằm mang đến cho người bệnh những giải pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả.

Điểm khác biệt tại DND không chỉ nằm ở công nghệ hay đội ngũ chuyên môn mà còn ở triết lý điều trị cá nhân hóa. Mỗi khách hàng đều được thăm khám chuyên sâu với hệ thống thiết bị chẩn đoán hiện đại, giúp đánh giá toàn diện tình trạng mắt trước khi xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt.

Dựa trên các chỉ số chuyên môn, đặc điểm giác mạc và nhu cầu thị giác thực tế, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phù hợp nhất nhằm tối ưu chất lượng thị giác sau phẫu thuật.

Đặc biệt, bác sĩ trực tiếp thăm khám cũng chính là người thực hiện phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu, đảm bảo sự đồng nhất trong toàn bộ quá trình điều trị. Với DND, mỗi ca phẫu thuật không chỉ là hành trình điều trị cận thị mà còn là hành trình đồng hành cùng người trẻ tự tin bước vào một phiên bản mới của chính mình với đôi mắt nhìn rõ và chất lượng sống tốt hơn.

Summer Smile Days DND 2026 - mùa "thoát cận" lớn nhất năm

Đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình tìm lại đôi mắt sáng rõ và một phiên bản tự tin hơn của chính mình, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND triển khai chương trình Summer Smile Days DND 2026 - mùa "thoát cận" lớn nhất năm với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng phẫu thuật khúc xạ.

Giảm tới 50% chi phí mổ cận áp dụng cho tất cả các phương pháp hiện đại: SMILE Pro, SMILE, CLEAR, E-Signature, Femto lasik, Femto Pro, Phakic ICL, SMARTSURFACE,... Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://matquocte.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hotline: 0968.11.55.88