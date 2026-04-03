Giá xăng dầu hôm nay 3/4: Tăng mạnh trở lại

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng sau phát ngôn của người đứng đầu nhà Trắng về cuộc chiến tại Iran, trong đó ông Trump cho biết sẽ tấn công mạnh Iran đến khi nước này chịu ngồi vào bàn đàm phán. Đồng thời, vệ tinh của Mỹ đã theo dõi chặt chẽ những cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng SEB, thị trường đang đặt cược rằng chính quyền Mỹ sẽ không để gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông kéo dài sang giữa tháng 5. Giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon lần đầu tiên trong hơn ba năm. Điều này làm gia tăng sức ép chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Việc hy vọng về giảm leo thang trong cuộc xung đột Iran, hiện đã bước sang tuần thứ năm, ngày càng mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để xoa dịu căng thẳng.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Iran đã tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Tehran ngừng phong tỏa eo biển Hormuz, một cáo buộc mà Iran bác bỏ.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng sự gián đoạn có thể gia tăng trong tháng Tư, làm hạn chế dòng chảy và gây áp lực lên châu Âu.

Hiện dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 5,5 triệu thùng lên 461,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, cao hơn nhiều so với dự báo. Mức giá này đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp, cho thấy nguồn cung dầu dồi dào.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 2/4, giá xăng E5 RON92 tăng 537 đồng/lít, không cao hơn 23.863 đồng/ lít. Giá xăng RON95 tăng 827 đồng/lít, không cao hơn 25.159 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng 5.387 đồng/lít, không cao hơn 40.827 đồng/lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.583 đồng/lít, không cao 23.332 đồng/lít.

Cơ quan điều hành không trích - chi quỹ bình ổn giá xăng dầu tại phiên điều chỉnh này.

Bộ Công Thương cho biết, hiện giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 2/4 như sau: giá xăng tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 34.937 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 49.590 đồng/lít; Trung Quốc: 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu, Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 35.737 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 đồng/lít; Lào: 56.611 đồng/lít; Trung Quốc: 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.