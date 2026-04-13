Giá xăng dầu hôm nay 13/4: Dầu thế giới tăng mạnh, vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng mạnh, trong đó cả hai loại dầu cơ bản đều vượt trên 100 USD/thùng trong bối cảnh vẫn còn các cuộc tấn công tại khu vực Trung Đông; việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, cùng với những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Saudi Arabia.

Các chuyên gia cho biết, giai đoạn đầu tiên của cuộc đàm phán hòa bình cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào đáng kể, dù kéo dài tới 21 giờ. Việc phái đoàn hai nước không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang trở lại.

Thông tin này có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường xăng dầu ngay trong tuần tới. Trong bối cảnh nguồn cung đã bị gián đoạn, dư luận đang quan tâm liệu việc đàm phán đổ vỡ có thể khiến giá xăng dầu thế giới quay đầu tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh, vượt trên 100 USD.thùng. (Ảnh minh họa).

Việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz là điểm nghẽn đối với khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng vọt kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Saudi Arabia cho biết, hôm 11/4, nước này đã khôi phục hoàn toàn công suất bơm dầu qua đường ống Đông-Tây lên khoảng 7 triệu thùng/ngày, vài ngày sau khi đưa ra đánh giá về thiệt hại đối với ngành năng lượng của mình do các cuộc tấn công trong cuộc xung đột với Iran gây ra .

Đường ống dẫn dầu Đông-Tây là tuyến đường xuất khẩu dầu thô duy nhất của Saudi Arabia trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa. Hãng Reuters đưa tin, hôm thứ Tư (8/4), Iran đã tấn công đường ống này chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.