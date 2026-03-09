Giá nhiên liệu JetA1 tăng 3 lần, hàng không nỗ lực kiềm giá vé máy bay dịp 30/4

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Bùi Minh Đăng - Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam - cho biết tại cuộc họp về "Hàng không chủ động các giải pháp ứng phó với khủng hoảng nhiên liệu bay" sáng 9/3.

Không để tăng giá vé máy bay quá cao

Giá nhiên liệu bay JetA1 có thời điểm lên mức 200 USD/thùng và hiện tại đang ở mức 180 - 190 USD/thùng. Tại thời điểm trước khi xảy ra xung đột khu vực Trung Đông, giá nhiên liệu bay là 70 - 80 USD/thùng.

Điều này khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60 - 70%.

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp xăng dầu gặp khó khăn về việc đảm bảo duy trì cung ứng nhiên liệu cho hoạt động vận tải hàng không tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc tăng giá dầu diesel cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp để lên kịch bản ứng phó với việc giá nhiên liệu tăng cao.

“Để ứng phó với vấn đề này, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị trong ngành bàn bạc, kiến nghị giải pháp với Chính phủ, các bộ ngành liên quan thông qua hỗ trợ thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, giá, phí hàng không, hỗ trợ về chính sách tín dụng...để đảm bảo hoạt động vận tải hàng không với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để đứt gãy, gián đoạn.

Đồng thời không để tăng giá vé vượt quá cao so với khả năng chi tiêu của người dân, đặc biệt trong dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè 2026, nỗ lực, cố gắng duy trì đà tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm của lĩnh vực hàng không - du lịch”, ông Bùi Minh Đăng thông tin thêm.

Chi phí có thể tăng gấp đôi, nguy cơ càng bay càng lỗ

Tại buổi họp, các đơn vị nhập khẩu xăng dầu cho biết đều đã tìm kiếm nguồn cung trong giai đoạn trước mắt, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn gặp khó do tác động mang tính toàn cầu.

Ông Trần Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) thông tin, hiện tại, nguồn nhiên liệu của đơn vị chủ yếu nhập từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc (chiếm khoảng 70- 80% nguồn cung) và trong nước ở nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn (khoảng 20 - 30%).

"Điều này sẽ đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng không đến 31/3/2026 và đã đặt hàng cho nhu cầu tháng 4/2026. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, công ty sẽ phải tiếp tục theo dõi thêm diễn biến tình hình của khu vực Trung Đông. Vì thế tôi kiến nghị Cục Hàng không khuyến cáo các hãng hàng không trong và ngoài nước phải tối ưu hoá kế hoạch sử dụng nhiện liệu", ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Học - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex Aviation - cũng cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho các hãng hàng không đến hết tháng 3/2026.

"Trong tháng 4 vẫn chưa thể khẳng định trước khi khững đơn hàng đã ký nhưng có nguy cơ bị huỷ (do các bên liên quan được kích hoạt điều khoản Force Majeure - điều khoản bất khả kháng). Đề nghị các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc các hợp đồng ký kết để chúng tôi có kế hoạch mua hàng, tránh rủi ro về giá”, ông Học nêu ý kiến.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nếu giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi. “Khi đó, càng bay càng lỗ”, ông Trung nhận định.

Các hãng hàng không kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. (Ảnh minh họa)

Tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi hành khách

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, Vietnam Airlines kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Bên cạnh đó, ngoài việc phân bổ slot tại Việt Nam, hãng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam có tiếng nói với các nhà chức trách hàng không quốc tế nhằm áp dụng các cơ chế linh hoạt tương tự giai đoạn dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi lại báo cáo, đề xuất cụ thể để Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp tình hình, đánh giá thực trạng, xây dựng các kiến nghị, giải pháp để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trước mắt, các chính sách, cơ chế hỗ trợ cần được xem xét kéo dài đến hết tháng 5.

Đối với các đơn vị cung ứng nhiên liệu trong nước, cần nỗ lực duy trì kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động hàng không.

Các hãng hàng không cần thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng, chủ động rà soát và xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường qua Trung Đông đồng thời thực hiện nghiêm nghĩa vụ thanh toán đối với các đơn vị cung ứng nhiên liệu.

“Các hãng cũng cần tối ưu hóa chi phí, có giải pháp để duy trì mạng đường bay, kế hoạch bay; tranh thủ, phối hợp chặt chẽ với ngành Du lịch nghiên cứu mở mới hoặc tăng cường tần suất bay tới các thị trường tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc...và bảo đảm chất lượng dịch vụ tương ứng với việc tiết giảm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin. Đồng thời, cần giải đáp, giải quyết những kiến nghị của hành khách. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tăng cường giám sát nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách”, ông Dũng nhấn mạnh.