Vỡ bồn hóa chất tại Mỹ, ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

(VTC News) -

Đoạn phim cho thấy các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với một đám cháy khác tại cùng khu nhà này vào tháng 8/2025.

“Sự cố vật liệu nguy hiểm” được báo cáo vào sáng 26/5 tại nhà máy bột giấy và giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview. Theo tuyên bố chung của chính quyền địa phương và công ty Nippon Dynawave Packaging, một bồn chứa “white liquor” (dịch kiềm trắng) bị vỡ vào khoảng 7h15 sáng.

Ban đầu, giới chức gọi đây là một vụ nổ hóa chất, sau đó là một vụ “nổ lõm” (implosion), trước khi xác định là sự cố vỡ bồn chứa.

Chỉ huy tiểu đoàn cứu hỏa Longview, ông Mike Gorsuch, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng: “Tình hình hiện đã được kiểm soát nhưng đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả”, đồng thời gọi đây là một sự việc “bi thảm”.

“Các nỗ lực khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành tại nhà máy”, ông nói.

Trưởng lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Cowlitz 2, ông Scott Goldstein, cho biết một số nhân viên vẫn đang mất tích, từ chối tiết lộ con số cụ thể. Có chín người tại nhà máy bị thương, bao gồm bỏng hóa chất, và đã được xe cứu thương đưa đến các bệnh viện trong khu vực, theo giới chức. Mức độ thương tích dao động từ nghiêm trọng đến nhẹ.

Một lính cứu hỏa cũng bị thương trong sự cố nhưng đã được điều trị và xuất viện.

Ông Rick Graves, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Portland (bang Oregon), cho biết các bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần đó, trong khi những người bị bỏng hoặc phơi nhiễm hóa chất được chuyển đến các bệnh viện khác trong khu vực, bao gồm cả các trung tâm điều trị bỏng ở Portland.

Một bức ảnh do Cowlitz County News, một trang Facebook do người dân địa phương điều hành, thu được cho thấy hậu quả của vụ vỡ bồn chứa tại Nippon Dynawave Packaging ở Longview, Washington, ngày 26/5.

Hệ thống y tế Legacy Health cũng xác nhận đang điều trị các nạn nhân của vụ việc, bao gồm tại Trung tâm Bỏng Legacy Oregon ở Portland, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Thông tin về những người thiệt mạng và bị thương hiện chưa được công bố do đang chờ thông báo cho thân nhân.

Bồn chứa dung tích 80.000 gallon (khoảng hơn 300.000 lít) lúc xảy ra sự cố chứa khoảng 60% công suất, theo ông Goldstein.

“White liquor” là hỗn hợp hóa chất gồm sodium hydroxide (natri hydroxit), sodium sulfide (natri sulfide) và disodium carbonate (natri cacbonat), được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy.

Nguyên nhân vụ vỡ bồn hiện vẫn chưa được xác định. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực trong thời gian lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc.

Nhà máy Nippon nằm gần biên giới bang Washington và Oregon, cạnh sông Columbia. Nhà máy bột giấy kraft, giấy và bao bì lỏng này sử dụng gần 1.000 lao động, theo Sở Sinh thái bang Washington.