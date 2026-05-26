Vàng 98 là vàng gì?

Vàng 98 (còn được gọi vàng 980) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 98%, phần còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng hoặc kẽm nhằm tăng độ cứng và độ bền cho sản phẩm.

Nếu tính theo đơn vị karat, vàng 98 có thể gọi là vàng 23,52 karat, nằm ở giữa vàng 23K và vàng 24K. Vàng 98 không được sử dụng rộng rãi như vàng 24K song đây là một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất vàng trang sức. Vàng 98 có độ cứng tốt hơn vàng 9999, phù hợp với nhiều thiết kế trang sức tinh xảo.

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất lớn, vàng 98 có màu sáng đẹp, ít bị xỉn màu.

Vàng 98 có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 98%. (Ảnh: AI)

Vàng 98 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay?

Theo khảo sát ngày 26/5/2026, giá vàng 98 hôm nay được các thương hiệu niêm yết dao động trong khoảng 14 - 15,7 triệu đồng/chỉ.

Bảng giá vàng 98 tại một số thương hiệu cập nhật lúc 11h ngày 26/5/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Vàng trang sức 98 15.337.000 15.729.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng 980 14.070.000 14.320.000 đồng/chỉ Kim Thành.h Nữ trang 980 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Kim Khánh Việt Hùng Vàng nhẫn khâu 98 14.500.000 14.670.000 đồng/chỉ Nữ trang 980 14.510.000 14.800.000 đồng/chỉ Hoa kim Nguyên Vàng nhẫn khâu 98 14.310.000 14.510.000 đồng/chỉ Nữ trang 980 14.320.000 14.630.000 đồng/chỉ SJC Cần Thơ Nữ trang 98 14.982.000 15.632.000 đồng/chỉ Ngọc Thịnh Vàng 98 (nhẫn tròn) 14.270.000 14.420.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo do giá vàng trên thị trường biến động liên tục. Khách hàng vui lòng liên hệ cửa hàng cần giao dịch để biết giá niêm yết chính xác tại thời điểm giao dịch.

Có nên mua vàng 98?

Xét về độ tinh khiết, vàng 98 chỉ xếp sau vàng 9999. Do đó, giá trị vàng 98 tương đối lớn, thích hợp để dự trữ và đầu tư. Theo các chuyên gia, việc có nên mua vàng 98 hay không còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng, sở thích cá nhân và nhu cầu thực tế.

Vàng 98 phù hợp với những người yêu thích vàng có giá trị cao, muốn tích trữ tài sản lâu dài hoặc sở hữu các món trang sức mang ý nghĩa phong thủy, truyền thống. Với màu sắc vàng đậm đặc trưng và vẻ ngoài sang trọng, vàng 980 thường được ưa chuộng trong các thiết kế đơn giản, tinh tế.

Ngược lại, vàng 980 không phải lựa chọn lý tưởng đối với những người thường xuyên đeo trang sức hằng ngày hoặc yêu thích các mẫu mã cầu kỳ, đính đá phức tạp. Do chứa hàm lượng vàng lớn nên vàng 980 có đặc tính khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài.