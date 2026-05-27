Hai người tử vong sau cú va chạm với xe ben ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 27/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước cổng Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h41 ngày 26/5, xe ben BKS 47C-280.33 do ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) lái đi trên Tỉnh lộ 8 theo hướng xã Cư Mgar đi phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An, xe ben xảy ra va chạm với xe máy BKS 47K7-8791 chạy theo hướng ngược lại, trên xe có anh Y S Êban (26 tuổi, trú xã Quảng Phú) và anh Y D Êban (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng).

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả xe ben và xe máy đều bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào 11h ngày 23/4, tại khu vực nút giao Vực Vòng thuộc địa phận phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn xe máy với xe ben khiến một người tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời có mưa, mặt đường trơn trượt. Người xe máy di chuyển qua khu vực trên thì va chạm với xe ben. Cú tông mạnh khiến tài xế ngã xuống đường và bị bánh xe ben chèn qua người, tử vong tại chỗ.