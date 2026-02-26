Mỗi khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn trong ngày vía Thần Tài

Hôm nay, ngay từ 6h sáng, các tiệm vàng tại TP.HCM đã đông khách mua vàng vía thần Tài.
Dù khách đông nhưng việc mua vàng lại diễn ra khá dễ dàng. Không có cảnh chen chúc, xếp hàng, khách cũng không phải chờ đợi lâu.
Khác hẳn thông lệ, giá vàng ngày vía thần Tài vào đầu giờ sáng giảm nhẹ 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối chiều hôm qua. Tuy nhiên đến trưa, giá tăng trở lại, lên mức 182,5 - 185,5 (mua - bán).
Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, người dân đến mua vàng khá đông từ sáng sớm.
Khách hàng chờ mua vàng tại cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ.
Hôm nay, Công ty SJC giới hạn mỗi khách hàng được mua vàng nhẫn tối đa 2 chỉ với thanh toán chuyển khoản, 1 chỉ với tiền mặt; vàng miếng lẻ khách được mua tối đa 3 chỉ hoặc vàng miếng tối đa 1 lượng. Việc giao dịch thực hiện nhanh chóng với cả tiền mặt và chuyển khoản.
Cửa hàng PNJ Next ở góc đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định) cũng đông đúc khách đến mua vàng từ sáng sớm. Nhóm khách mua vàng tại đây tập trung nhiều vào các sản phẩm vàng mini từ 0,1 - 0,3 chỉ. Nhiều người cho biết họ không chỉ mua cho bản thân mà còn tặng bạn bè vì mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng/sản phẩm.
Năm nay giá vàng cao nên các doanh nghiệp đổi hướng kinh doanh, "chia nhỏ" vàng để đáp ứng nhu cầu của người dân mong muốn sở hữu vàng. Nhiều mẫu vàng 99,99% loại 0,1 - 0,3 chỉ với nhiều thiết kế phù hợp làm trang sức, quà tặng như đồng vàng kỷ niệm hình nhân vật hoạt hình, các đồng vàng hình ngựa phi kèm dãy số mang ý nghĩa tài lộc như 6868 (lộc phát), 8686 (phát lộc), 7979 (Thần tài lớn), 3979 (Thần tài gõ cửa)…
Khách mua vàng bên trong cửa hàng PNJ. Doanh nghiệp này ngày vía Thần Tài năm nay tung nhiều sản phẩm vàng nhỏ có giá mềm dưới 2,5 triệu đồng/sản phẩm. Đến hết buổi sáng, các sản phẩm vàng mini cửa hàng tại góc Hai Bà Trưng vẫn còn nhiều.
Tại Mi Hồng, khách rất đông từ sáng sớm nhưng không phải xếp hàng như mọi năm. Mi Hồng bố trí 1 khu vực chờ cho khách ngồi và từng nhóm 6-10 khách hàng sẽ vào mua một lượt.
Trong ngày thần Tài, mỗi khách hàng tại Mi Hồng được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn hoặc 1 lượng vàng miếng. Năm nay doanh nghiệp này không có loại vàng miếng lẻ 1, 2, 5 chỉ.
2 cửa hàng của doanh nghiệp này tại phường Gia Định cho biết trong hôm nay sẽ mở cửa từ 6h30 đến khi nào hết khách mua, không giới hạn thời gian bán.
Nhiều khách cho biết họ muốn mua vàng ngay đầu ngày vì so với hôm qua giá có giảm nhẹ.
Nhiều khách chọn mua vàng nữ trang, vừa có thể sử dụng vừa có thể để dành làm tài sản.
So với mọi năm, việc mua vàng ngày vía thần Tài năm nay khá nhanh gọn, dễ dàng. Người mua vàng không mất nhiều thời gian chờ đợi, chỉ báo thông tin loại vàng, số lượng muốn mua, trình căn cước công dân và thanh toán, chờ 2 phút để nhận vàng.
Cảnh mua vàng diễn ra sôi động từ sáng đến trưa tại các tiệm vàng lớn ở TP.HCM.
