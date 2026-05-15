Ông Trần Anh Tuấn, Phan Văn Trọng làm Trợ lý Thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực.

Ông Trần Anh Tuấn (trái) và ông Phan Văn Trọng được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Thủ tướng.

Cụ thể, tại Quyết định số 856, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Thủ tướng.

Tại Quyết định số 859, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Thủ tướng.

Tại Quyết định số 857, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý nguyên Phó Thủ tướng Thường trực giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực.

Quy định số 30 ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý.

Thường trực Ban Bí thư được sử dụng không quá 3 trợ lý. Ủy viên Bộ Chính trị được sử dụng không quá 2 trợ lý. Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội được sử dụng 1 trợ lý.

Trong trường hợp cần thiết, nếu có nhu cầu sử dụng số lượng trợ lý nhiều hơn quy định thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Theo quy định của Bộ Chính trị, người được bổ nhiệm làm trợ lý phải đảm bảo tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực, uy tín; có trình độ đại học trở lên, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công; có năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin và tham mưu, phối hợp công tác.

Trợ lý có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo; đề xuất nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo; trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, cá nhân liên quan chuẩn bị văn bản, bài viết, bài phát biểu... theo yêu cầu của lãnh đạo.

Quyền hạn của trợ lý là phối hợp với cơ quan, cá nhân thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện công việc được giao; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công việc; tham dự, phát biểu trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thuộc phạm vi công việc.