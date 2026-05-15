Nhai đá sau khi vận động, người đàn ông 66 tuổi suýt bít đường thở vì áp xe

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.T, 66 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở nghiêm trọng.

Người nhà cho biết ông có thói quen nhai đá viên sau mỗi lần chơi thể thao hoặc đi ngoài trời nắng để làm mát cơ thể. Hai ngày trước nhập viện, ông bắt đầu đau họng, đau amidan kèm sốt cao. Chỉ sau một ngày, tình trạng chuyển biến nhanh với biểu hiện khó nuốt, khó thở tăng dần nên được đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, khi nhập viện, niêm mạc họng bệnh nhân viêm đỏ, lưỡi gà phù nề, thành bên họng bị đẩy phồng do ổ mủ lớn. Tình trạng viêm lan rộng toàn bộ thanh quản, nắp thanh thiệt phù nề nghiêm trọng khiến khe thở bị chít hẹp, đờm rãi ứ đọng nhiều.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có ổ áp xe quanh amidan trái kích thước 16x41 mm, kèm tổn thương vôi hóa gây hẹp vùng hầu họng và đường thở. Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe quanh amidan trái thể dưới, biến chứng viêm phù nề thanh thiệt cấp.

Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh nguy hiểm vì ổ áp xe nằm ở vị trí phức tạp, trong khi đường thở gần như bị bít kín. Quá trình gây mê để đặt ống nội khí quản đối mặt nguy cơ thất bại rất cao.

“Nếu không đặt được ống thở, bệnh nhân có thể phải mở khí quản cấp cứu để duy trì hô hấp”, bác sĩ Liên nói.

Sau khi kiểm soát được đường thở, ê-kíp tiến hành chích rạch và dẫn lưu ổ áp xe. Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ, khi cơ thể đang nóng do vận động hoặc tiếp xúc nắng nóng, việc uống nước đá hoặc nhai đá lạnh đột ngột có thể tạo chênh lệch nhiệt độ lớn tại vùng họng. Điều này làm niêm mạc họng và amidan bị kích thích mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn tới viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế thói quen nhai đá và sử dụng đồ uống quá lạnh thường xuyên. Việc này không chỉ ảnh hưởng men răng mà còn làm tăng nguy cơ viêm họng, viêm amidan kéo dài và các biến chứng nguy hiểm ở đường thở.