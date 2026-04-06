Giá rửa xe 'phi mã', tài xế choáng váng

(VTC News) -

Theo khảo sát, giá dịch vụ rửa xe tại nhiều garage ở Hà Nội đã “nhảy vọt” từ 30 - 40%, khiến không ít chủ xe ô tô giật mình khi thanh toán. Từ mức 40.000 - 70.000 đồng/lượt trước đây (tùy loại xe lớn, nhỏ), nay nhiều garage báo giá 60.000 - 100.000 đồng, thậm chí lên tới 120.000 đồng nếu khách yêu cầu gói dịch vụ rửa kỹ, thêm một vài công đoạn. Nhiều khách hàng thấy bất ngờ vì mức giá trên thường chỉ xuất hiện vào dịp lễ Tết, khi nhu cầu tăng đột biến.

Lý giải việc giá dịch vụ này tăng bất thường thời gian gần đây, các chủ garage đưa ra lý do là chi phí nước rửa xe, hóa chất đã tăng theo giá xăng dầu, cùng với áp lực lương nhân công khi “tìm người làm giờ khó như tìm vàng”.

Sáng nay (6/4), anh Trần Trọng Tráng, trú tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lái chiếc Hyundai Tucson đến một garage gần nhà để rửa xe như thường lệ. Anh vốn quen với mức giá 60.000 đồng/lượt như những lần trước, thế nhưng khi thanh toán, nhân viên báo giá 80.000 đồng. “Tôi bất ngờ và hỏi lại thì họ bảo giá mới tăng từ tuần trước. Tôi đành phải trả theo giá mới dù rất không hài lòng vì cửa hàng không một lời thông báo trước”, anh Tráng cho biết.

Giá dịch vụ rửa xe ở Hà Nội tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Tương tự, anh Trần Văn Trung (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cũng không giấu được sự ngỡ ngàng. Chiếc ô tô 7 chỗ của anh vừa được rửa tuần trước với giá 70.000 đồng, hôm nay lên tới 100.000 đồng/lượt. “Mỗi tháng tôi rửa khoảng 4-5 lần, giờ tăng giá thế này thì một năm phát sinh thêm cả vài triệu đồng. Không biết các garage khác có tăng tương tự không”, anh Trung băn khoăn.

Theo khảo sát nhanh sáng 6/4 tại nhiều phường nội thành và ngoại thành Hà Nội như: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Liệt, Xuân Phương...hiện tượng tăng giá dịch vụ rửa xe đang diễn ra khá phổ biến. Mức tăng dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/lượt tùy loại xe và mức độ làm sạch.

Anh Trịnh Văn Thắng, chủ một garage xe lớn tại phường Xuân Phương xác nhận việc điều chỉnh giá là không thể tránh khỏi. “Giá rửa xe, dọn nội thất đã tăng kể từ đầu tuần trước. Nguyên nhân chính là giá các loại nước rửa xe, dung dịch tẩy rửa, xà phòng chuyên dụng tăng. Bên cạnh đó, chi phí nhân công cũng đội lên khá nhiều. Giờ tìm người làm cực kỳ khó, phải trả lương cao hơn trước họ mới chịu làm”.

Anh Thắng cho biết thêm, giá dịch vụ rửa xe, dọn nội thất đối với xe con 4 chỗ (sedan) từ 40.000 đồng tăng lên 60.000 đồng/lượt, xe SUV (5-7 chỗ): từ 60.000 đồng tăng lên 80.000 đồng/lượt, xe 9 chỗ tăng lên 90.000 - 100.000 đồng/lượt.

Với những khách hàng yêu cầu rửa kỹ, đánh bóng lốp, dọn nội thất chi tiết, nhiều garage xe thậm chí có thể thu tới tới 100.000 - 120.000 đồng/lượt.

Không chỉ dịch vụ rửa ô tô mà dịch vụ rửa xe máy cũng đồng loạt tăng giá, với mức tăng phổ biến từ 5.000 - 10.000 đồng/lượt. Giá dịch vụ rửa xe máy tại Hà Nội hiện đang phổ biến ở mức 25.000 - 30.000 đồng/lượt thay vì 20.000 - 25.000 đồng/lượt như trước.

Cũng như anh Thắng, nhiều thợ rửa xe khác cũng cho biết, nguyên nhân sâu xa của đợt tăng giá này xuất phát từ biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây. Giá xăng dầu liên tục tăng kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất hóa chất rửa xe cũng đội lên. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm lao động phổ thông tại Hà Nội sau Tết Nguyên đán khiến các garage phải cạnh tranh bằng cách tăng lương từ 7-8 triệu đồng/tháng lên 9-11 triệu đồng/tháng cho nhân viên rửa xe. Một số gara còn phải chi thêm tiền thưởng, hỗ trợ ăn uống để giữ chân người lao động.

Không ít chủ xe bày tỏ sự e ngại trước mức tăng “phi mã”. Anh Phạm Quang Huy (phường Nghĩa Tân) cho biết: “Xe tôi chạy Grab, vài ngày đã phải rửa sạch sẽ để khách hài lòng. Giá tăng thế này thì lợi nhuận giảm hẳn. Chắc tôi phải thay đổi, 1 tháng rửa đôi lần thôi vậy”.

Trong khi đó, anh Khánh Hưng (phường Vĩnh Tuy) thì lo lắng việc giá dịch vụ tăng dễ nhưng sẽ khó giảm, kéo theo mặt bằng giá mới và chủ xe phải gánh. "Đã bao lần giá xăng dầu tăng rồi hạ, nhưng giá những mặt hàng, dịch vụ tăng theo có chịu giảm đâu, hoặc có giảm thì cũng không đáng kể. Tôi nghĩ giá rửa xe cũng khó hạ trong thời gian tới, dù giá xăng dầu có hạ nhiệt", anh Hưng nhấn mạnh.