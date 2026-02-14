200.000 đồng một lần rửa xe, chủ tiệm hốt bạc dịp giáp Tết

(VTC News) -

Tại Hà Nội, trong ngày 14/2 (27 Tết) - thời điểm người dân bắt đầu được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ - lượng khách đổ đi rửa xe tăng đột biến. Hầu như hàng rửa xe nào cũng kín khách suốt ngày, thậm chí đến tối muộn, khiến chủ xe phải chờ rất lâu mới đến lượt. Đặc biệt, giá dịch vụ nhiều nơi đã tăng gần gấp 3 ngày thường.

Anh Lê Khánh (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết, anh rửa ô tô và giật mình với mức giá 200.000 đồng/xe, trong khi ngày thường cùng lắm là 70.000 đồng. "Vẫn là địa điểm rửa xe quen thuộc mà hôm nay giá lạ quá. Vẫn biết ngày Tết sẽ đắt hơn bình thường nhưng tôi không nghĩ lại tăng mạnh như vậy. Khi thắc mắc thì chủ tiệm còn dọa là để sang ngày 28, 29 Tết thì sẽ còn tăng lên 250.000 đồng. Thôi thì đành cố, vì tâm lý không ai muốn dùng xe bẩn trong dịp đón năm mới", anh Khánh than.

Cũng tại tiệm rửa xe này, giá rửa xe máy tăng 20.000 đồng so với ngày thường, lên 50.000 đồng/xe. Tuy nhiên, nhiều thời điểm đông khách, tiệm đã từ chối nhận rửa xe máy và chỉ nhận ô tô.

Theo khảo sát, không chỉ riêng tiệm này mà rất nhiều tiệm rửa xe khác cũng đẩy giá lên cao ngất. "Không tăng giá thì không được. Ngày Tết cái gì cũng đắt đỏ. Nhất là việc trả tiền thuê người làm. Vì ngày Tết, ai cũng muốn được nghỉ, giữ được chân họ khó lắm, chúng tôi phải trả công cao gấp nhiều lần ngày thường", anh Hòa, chủ một tiệm rửa xe lý giải.

Tại TP.HCM, dịch vụ rửa xe cũng đang rất hút khách trong những ngày cận Tết nhưng giá lại "mềm hơn". Một điểm rửa xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc), khách ra vào liên tục. Chủ tiệm cho biết, từ 27 - 29 Tết là những ngày cao điểm nhất trong năm nay. Mỗi ngày, tiệm rửa xe này có thể phục vụ 150 - 200 lượt xe máy, ô tô vào rửa, gấp ít nhất 2 lần so với ngày bình thường. 8 nhân viên của tiệm phải làm việc không ngơi tay.

Nhân viên các tiệm rửa xe ở TP.HCM làm việc không ngơi tay. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ghi nhận, giá rửa xe máy vẫn giữ ở mức 25.000 - 30.000 đồng/xe, giá rửa ô tô từ 70.000 - 120.000 đồng/xe. Các chủ xe có thể lựa chọn thêm các gói vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang động cơ hoặc thay nhớt với giá cả được niêm yết.

“Ngày bình thường chúng tôi chỉ có 5 thợ làm việc nhưng dịp cận Tết chúng tôi phải tuyển thêm 3 người mới phục vụ hết nhu cầu của khách”, anh Hùng - quản lý tiệm rửa xe nói.

Cách điểm rửa xe của anh Hùng khoảng 500m, tiệm rửa xe của anh Ngô Văn Phúc trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng) cũng rất đông khách. Theo anh Phúc, đây là thời điểm người dân có nhu cầu rửa xe rất lớn. Bên cạnh việc rửa xe thì nhu cầu làm đẹp “xế yêu” cũng tăng cao. Các dịch vụ như đánh bóng sơn xe, thay nhớt, vệ sinh nội thất ô tô được nhiều người sử dụng nhất.

“Những ngày cao điểm Tết, chúng tôi mở cửa đến 23h đêm. Anh em nhân viên làm việc tăng ca liên tục nhưng rất vui vẻ vì thu nhập tốt hơn”, anh Phúc nói.

Cũng theo anh Phúc, những ngày khách đông như 27 - 29 Tết thì doanh thu của tiệm rửa xe đạt hơn 10 triệu đồng/ngày là bình thường.

Tiệm rửa xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm việc đến đêm. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Trần Văn Hòa, chủ điểm rửa xe trên đường Âu Cơ (phường Bình Thới) chia sẻ, trong những ngày cận Tết, số lượng xe đến rửa đã tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. 5 nhân viên trong tiệm phải làm việc hết công suất để phục vụ khách.

“Ngày bình thường, chúng tôi rửa khoảng 60 - 70 xe, nhưng hôm qua và hôm nay tiệm đã phục vụ khoảng 180 xe. Doanh thu những ngày này dao động từ 10 - 12 triệu đồng”, ông Hòa nói.

Thu nhập của nhân viên rửa xe cũng tăng cao so với ngày thường nhờ tăng ca. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo anh Hoàng Giảng, chủ một điểm rửa xe tại phường Phú Nhuận, lượng xe máy, ô tô đến tiệm của anh trong những ngày cận Tết đã tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Mỗi ngày, tiệm rửa xe này phục vụ trên dưới 150 xe các loại. Doanh thu vượt ngưỡng 10 triệu đồng/ngày, sở dĩ tiệm rửa xe có doanh thu tăng mạnh là nhờ các dịch vụ đi kèm như thay nhớt, vệ sinh nội thất.

Anh Giảng cho hay, tiệm rửa xe của anh sẽ phục vụ đến 21h ngày 29 Tết (tức 16/2). Sau đó, anh sẽ thưởng Tết cho nhân viên và đóng cửa nghỉ ngơi. Dự kiến, đến ngày mùng 7 Tết, tiệm rửa xe sẽ mở cửa trở lại.

Đại diện nhiều tiệm rửa xe lớn ở TP.HCM cho biết doanh thu của các cửa tiệm đã tăng vọt từ ngày 27 Tết, chạm ngưỡng 10 - 15 triệu đồng/ngày. Đây là dịp “hốt bạc” của các tiệm rửa xe khi doanh thu đạt mức cao nhất trong năm.