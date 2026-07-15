Thiếu niên 15 tuổi nhiều lần tháo biển số xe để né CSGT, vẫn bị camera phát hiện

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa phát hiện và xử lý thiếu niên 15 tuổi nhiều lần cố tình tháo biển số xe máy nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.

Theo cơ quan công an, qua công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 36E1-266.xx thường xuyên lưu thông với nhiều dấu hiệu vi phạm.

Đến sáng 14/7, tại Quốc lộ 70, đoạn qua xã Bảo Ái, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã phát hiện chiếc xe này và yêu cầu người vi phạm đến làm việc.

Hình ảnh hai thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, xe không biển số, di chuyển với tốc độ cao trên đường. (Ảnh chụp màn hình)

Qua xác minh, tài xế xe máy là H.B.N. (SN 2011, trú xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai). Làm việc với cơ quan công an, H.B.N. khai đã nghỉ học, hiện đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh và thừa nhận nhiều lần chủ động tháo biển số xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện khi tham gia giao thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.B.N. về các hành vi gồm: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và điều khiển phương tiện không gắn biển số.

Ngoài việc xử lý người điều khiển, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là ông B.V.L. (trú xã Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Người này bị xác định có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi cố tình tháo biển số nhằm né tránh sự kiểm tra đều có thể bị phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát, hình ảnh do người dân cung cấp cùng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.