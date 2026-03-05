Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề 'Đại ngàn chạm biển xanh'

(VTC News) -

Phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) lọt danh sách "Best in Travel 2026" do Tạp chí du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet bình chọn.

Chiều 5/3, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quốc tế cung cấp thông tin về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn Năm Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) lựa chọn Gia Lai đảm nhiệm vai trò đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề: “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai - Mountains embrace the sea), dự kiến có 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao.

Trong đó, có 18 hoạt động do Bộ VH,TT&DL chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Quang cảnh họp báo quốc tế cung cấp thông tin về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2026 được Gia lai tổ chức liên tục, đa dạng và hấp dẫn với nhiều chủ đề như: Quý I: Gia Lai - Ngày mới; Quý II: Gia Lai - Điểm đến kỳ thú; Quý III: Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ; Quý IV: Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn trong tháng 3, tuần lễ khai mạc diễn ra từ ngày 23/3 đến 30/3 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku vào cuối tháng 12.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực.

“Năm Du lịch Quốc gia có ý nghĩa đối với Gia Lai, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sự kiện còn là khởi đầu chiến lược, tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch ngay đầu nhiệm kỳ, khẳng định quyết tâm chính trị của Gia Lai”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trả lời báo chí trong buổi họp báo quốc tế.

Đóng vai trò là cầu nối giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai có diện tích lớn thứ hai cả nước và dân số khoảng 3,5 triệu người. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch.

Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, cao nguyên và các giá trị văn hóa đặc sắc, có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như: Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Võ cổ truyền Bình Định, Hát Bội - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Di tích Rộc Tưng - Gò Đá (di tích quốc gia đặc biệt); Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn Di sản ASEAN;

Ngoài ra tỉnh còn có hệ thống núi lửa tiêu biểu như Chư Đăng Ya, Biển Hồ, núi Hàm Rồng; hệ thống tháp Chăm; bán đảo Phương Mai - Kỳ Co - Eo Gió; Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cùng đài thiên văn lớn nhất Việt Nam.

Hệ thống núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai.

Đặc biệt, Quy Nhơn được Tạp chí Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Tripadvisor - Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố Quy Nhơn được xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng xếp hạng 25 điểm đến đang thịnh hành trên toàn thế giới của giải thưởng thường niên Travellers' Choice Awards.

Quy Nhơn còn được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của vùng đất này trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện du lịch - văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến và các sản phẩm du lịch đặc sắc; tôn vinh giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam; thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu vẫn đang tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, du lịch Việt Nam ghi dấu như một điểm sáng về bức tranh phục hồi (mức độ phục hồi gần 120%) và tăng trưởng đạt khoảng 21%. Trên đà tăng trưởng tích cực của năm 2025, năm 2026 được xác định là thời điểm quan trọng để du lịch Việt Nam tận dụng cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu lớn hơn, cụ thể hơn, hướng tới đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế. Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, mà còn tạo cú hích cho thị trường, kích hoạt liên kết vùng, đổi mới sản phẩm, chất lượng dịch vụ và nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia trên toàn cầu.