Giá dầu hôm nay 22/5: Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về kết quả của các cuộc hòa đàm.

Theo các nhà phân tích, giá dầu đồng loạt giảm mạnh khi xuất hiện kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, làm dấy lên kỳ vọng nguồn cung dầu từ Trung Đông sẽ dần quay trở lại thị trường.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Reuters).

Ở chiều ngược lại, Iran hiện cũng đang xem xét dự thảo phản hồi mới nhất từ phía Mỹ đối với đề xuất 14 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Nếu đạt được thỏa thuận, các lệnh phong tỏa hải quân liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz có thể được dỡ bỏ. Đây là tuyến hàng hải chiến lược mà hoạt động tàu chở dầu đã bị gián đoạn kể từ tháng Ba.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy, trong ngày 20/5, 3 siêu tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu tới các thị trường châu Á, sau hơn 2 tháng phải neo chờ tại vùng Vịnh với tổng cộng khoảng 6 triệu thùng dầu thô trên tàu. Tuy nhiên, lưu lượng tàu qua khu vực này vẫn thấp hơn nhiều so với mức khoảng 130 chuyến/ngày trước khi xung đột bùng phát.

Dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo thị trường dầu mỏ vật chất toàn cầu vẫn có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, do các chuyến hàng từ vùng Vịnh thường mất gần 2 tháng mới có thể đến được các thị trường tiêu thụ cuối cùng.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng.