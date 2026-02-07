Ông Nguyễn Thanh Nghị: Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% thể hiện khát vọng phát triển lớn

(VTC News) -

Sáng 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt chuyên đề "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030".

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Đại hội XIV của Đảng đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có nhiều nội dung mới.

Trong đó, lần đầu tiên có quan điểm mới "lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước" và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển.

Đây cũng là lần đầu tiên, bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nâng tầm trở thành trọng yếu, thường xuyên.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Đại hội xác định nhiều quan điểm mới, coi "phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển"; xác định yêu cầu "xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất".

Bên cạnh đó, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới).

Mục tiêu chung được đề ra trong nghị quyết Đại hội, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, là đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong đó có 4 thành tố trọng tâm, đó là: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ, từ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội XIV xác định như trong Nghị quyết cho thấy đây đều là những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn, là yêu cầu khách quan, là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc

"Ví dụ như về chỉ tiêu tăng trưởng GDP, trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên. Nhưng tại Đại hội lần này, Đảng ta đã xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam đạt mục tiêu đến 2045 là nước phát triển có thu nhập cao", ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Để thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên, bám sát các quan điểm chỉ đạo, Đảng ta đã đề ra các 12 định hướng; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đồng thời có Chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay.

Khái quát nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh nhiệm vụ chủ động phòng, chống và ứng phó thiên tai, đầu tư công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động di dời, tái định cư dân cư ở khu vực rủi ro thiên tai cao; khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các đô thị lớn.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng đề cập đến giải pháp khác về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực; quản lý, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại...