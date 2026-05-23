Việt Nam - Thái Lan nâng cấp quan hệ: Mở rộng không gian hợp tác chiến lược mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 27 - 29/5/2026.

Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trên cả hai cương vị tới thăm chính thức Thái Lan.

Nhân cột mốc đặc biệt này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thường trú tại Thái Lan về tầm vóc chuyến thăm, nhìn lại thành tựu nửa thế kỷ qua và định hình các giải pháp then chốt giúp cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Việt Hùng - Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.

- Xin Đại sứ cho biết mục đích và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5/2026.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng và mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trên cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tới thăm chính thức Thái Lan. Đặc biệt, Thái Lan cũng là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du các nước ASEAN lần này của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (06/8/1976 - 06/8/2026).

Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đã được củng cố, phát triển nhanh chóng, ngày càng đi vào chiều sâu và thay đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục cho đến giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm chính thức lần này sẽ là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, từ đó kiến tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn ở một tầm cao mới. Qua đó, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai quốc gia, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

- Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, đặc biệt là giai đoạn phát triển gần đây, Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật trong mối quan hệ song phương giữa hai nước?

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan liên tục phát triển mạnh mẽ và liên tục được nâng cấp: từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược tăng cường, và gần đây nhất là Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025.

Trong tiến trình đó, hai nước đã xây dựng và củng cố được sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau ở mức độ rất cao nhờ việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai nước không chỉ thăm chính thức lẫn nhau mà còn thường xuyên gặp gỡ bên lề các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, gần 10 cơ chế hợp tác song phương đang được vận hành hiệu quả, bao trùm hầu hết các lĩnh vực trọng yếu.

Về quốc phòng - an ninh, lĩnh vực này tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng và các đoàn công tác chuyên ngành. Sự phối hợp chặt chẽ này không chỉ củng cố lòng tin chiến lược mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực.

Về kinh tế và thương mại, đây là điểm sáng nổi bật nhất. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khối. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2025 đạt 22,08 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 8 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dòng vốn vào Việt Nam, với 797 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt khoảng 15,4 tỷ USD. Con số này khẳng định niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Về văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân, đây cũng là những nét chấm phá rất đáng chú ý. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và thúc đẩy kết nối địa phương.

Đến nay, đã có 20 cặp tỉnh, thành phố của hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc kết nghĩa. Hợp tác du lịch phát triển hết sức sôi động khi hàng năm có khoảng 1 triệu lượt khách Việt Nam sang Thái Lan và khoảng 400.000 – 500.000 lượt khách Thái Lan đến Việt Nam. Những hoạt động này đã tạo nên một nền tảng xã hội bền vững, gắn kết mật thiết nhân dân hai nước.

- Thưa Đại sứ, đâu là những điểm nhấn quan trọng, mang tính đột phá mà chúng ta có thể kỳ vọng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này?

Chuyến thăm này mang nhiều điểm nhấn đặc biệt quan trọng, cụ thể ở bốn phương diện sau:

Thứ nhất là tính biểu tượng và tầm vóc ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan. Việc chọn Thái Lan làm chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ASEAN thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Thứ hai là về định hướng tầm nhìn chiến lược. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta với các nhà lãnh đạo cao nhất của Thái Lan, hai bên sẽ cùng thảo luận, định hình tầm nhìn chiến lược và các giải pháp cụ thể để đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển hiệu quả, bền vững hơn, đồng thời thắt chặt phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ ba là về thúc đẩy kết nối kinh tế tương lai. Khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, kết nối sâu rộng giữa doanh nghiệp hai nước. Đây là cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiên phong như: logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch, giúp gắn chặt hơn nữa nền tảng kinh tế song phương.

Thứ tư là về công tác kiều bào và giao lưu nhân dân. Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực và là cầu nối hữu nghị quan trọng. Dù lịch trình công tác vô cùng bận rộn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vẫn sẽ dành thời gian thỏa đáng để gặp gỡ, động viên cộng đồng hơn 100.000 kiều bào tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và thông tin về định hướng phát triển của đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan.

- Trong bối cảnh hai nước đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, theo Đại sứ, Việt Nam và Thái Lan cần tập trung vào những giải pháp then chốt nào để đưa mối quan hệ này phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới?

Khi quan hệ hai nước đã đạt cấp độ Đối tác Chiến lược toàn diện, cốt lõi cốt tủy hiện nay là phải chuyển hóa các cam kết chính trị thành những chương trình hành động thực chất, mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước trong nhiều thập kỷ tới.

Để làm được điều đó, trước hết hai nước cần khẩn trương thống nhất và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 với các biện pháp cụ thể, khả thi để các bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp thực hiện. Đồng thời, chúng ta cần đẩy mạnh triển khai hiệu quả Sáng kiến “Ba Kết nối”.

Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng. Với kim ngạch thương mại song phương vượt 22 tỷ USD trong năm 2025, doanh nghiệp hai nước đã có sự liên kết chặt chẽ. Tuy nhiên, trước các biến động toàn cầu, hai bên cần gắn kết sâu hơn nữa vào các chuỗi giá trị khu vực. Thái Lan có thế mạnh lớn về sản xuất và logistics; sự hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực và mở rộng không gian tham gia của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiếp đến là Kết nối người dân, doanh nghiệp và địa phương. Dựa trên nền tảng sẵn có với gần 800 dự án đầu tư trị giá 15,4 tỷ USD và 20 cặp địa phương kết nghĩa, hai nước cần tiếp tục mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp và hợp tác cấp địa phương đi vào chiều sâu, bền vững và thực chất hơn.

Kết nối thứ ba là cùng hướng tới phát triển bền vững. Là hai quốc gia Đông Nam Á cùng chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, hai nước có sự tương đồng lớn về định hướng chiến lược. Việc hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn mở ra dư địa hợp tác vô cùng rộng lớn cho tương lai.

Với nền tảng hữu nghị vững chắc được vun đắp qua nửa thế kỷ, cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo và sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp hai nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!