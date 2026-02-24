Thủ tướng: Phấn đấu giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP vào năm 2030

(VTC News) -

Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (Ban Chỉ đạo) để cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 và dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Cho ý kiến để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Thủ tướng cho rằng, cùng với các nhóm đối tượng ưu tiên (người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nông thôn; cá nhân, hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình, thu nhập thấp; học sinh, sinh viên; doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh; nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo); cần đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm, toàn diện và ưu tiên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu trong thực hiện Chiến lược.

"Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030: 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN; doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính, kênh phân phối hiện đại nhằm hỗ trợ các đối tượng của Chiến lược được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện với chi phí hợp lý; Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, dễ sử dụng hướng đến các đối tượng của Chiến lược.

Thủ tướng cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, điều chỉnh phù hợp, linh hoạt, đạt mục tiêu đề ra với hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo tại phiên họp, sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở định hướng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra.

6/6 mục tiêu cụ thể đã thực hiện đúng định hướng Chiến lược, gồm: Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm và dịch vụ tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo; xây dựng hành lang pháp lý; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô; nâng cao hiểu biết về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

6/9 chỉ tiêu phấn đấu đã hoàn thành, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97% (vượt mục tiêu ít nhất 80%). Tỉ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua trên tổng số người trưởng thành là 33% (vượt mục tiêu là ít nhất 25-30%).

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 58,86% (vượt mục tiêu là 20-25%). Khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng (vượt mục tiêu là ít nhất 250.000 doanh nghiệp). 71% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của ngân hàng Nhà nước (vượt mục tiêu là ít nhất 70%).

Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 24% (mục tiêu là 25%).