FIFA xếp 3 trọng tài Bồ Đào Nha làm trận Argentina đấu Thụy Sỹ

(VTC News) -

FIFA bổ nhiệm trọng tài chính Joao Pinheiro (Bồ Đào Nha) cầm còi trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sỹ. Ông Pinheiro được hỗ trợ bởi hai trợ lý trọng tài biên đồng hương là Bruno Jesus và Luciano Maia. Trọng tài thứ tư là ông Drew Fischer đến từ Canada.

Ông Joao Pinheiro sinh năm 1988 - thuộc nhóm các trọng tài ưu tú nhất của Bồ Đào Nha. Ông Joao Pinheiro bắt đầu sự nghiệp ở giải vô địch quốc gia quê nhà vào năm 2015 và nhanh chóng được đưa vào danh sách trọng tài FIFA. Đến năm 2019, ông đạt danh hiệu FIFA Elite cho các trọng tài xuất sắc ở mỗi quốc gia.

Trọng tài Joao Pinheiro ở World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, ông Joao Pinheiro đã làm nhiệm vụ hai trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia (vòng bảng) và Nam Phi gặp Canada (vòng 1/16),

Vấn đề trọng tài trở nên “nhức nhối” với FIFA trong các trận đấu gần đây. Một loạt đội bóng lên tiếng phàn nàn về quyết định của giới “cầm cân nảy mực”. Cuộc đọ sức giữa Ai Cập và Argentina là ví dụ tiêu biểu nhất.

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Ai Cập - ông Hossam Hassan bức xúc: “Tôi không rõ nữa, nhưng có vẻ như họ muốn quảng bá cho giải đấu, họ muốn nhà đương kim vô địch phải đi tiếp, muốn giữ Messi ở lại giải đấu này. Tôi muốn nói với người hâm mộ Ai Cập và các CĐV Ả Rập rằng, các bạn có thể nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn còn những yếu tố khác mới là thứ quyết định”.

Đội tuyển Ai Cập bức xúc và mất bình tĩnh sau khi thua ngược Argentina 2-3 sau khi dẫn trước 2-0. Mostafa Ziko không được công nhận một bàn thắng khi VAR can thiệp, yêu cầu trọng tài chính Letexier xem lại tình huống. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong chuỗi hành động của Ai Cập tổ chức phản công trước khi ghi bàn.

Ngoài ra, ở tình huống Argentina ghi bàn quyết định, đội tuyển Ai Cập cho rằng Mohamed Salah và Omar Marmoush bị phạm lỗi trước khi Argentina tổ chức phản công. Tổ trọng tài VAR không can thiệp, ông Letexier cũng tin rằng Alvarez không phạm lỗi. Sau đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đưa ra những giải thích hợp lý cho các quyết định này.