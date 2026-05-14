Ra mắt chuỗi giải đấu quốc tế The Grand Esports 2026, nâng tầm Esports Việt Nam

Ngày 14/5 tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và VTC tiến hành Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển Thể thao điện tử (Esports) giai đoạn 2025-2026, đồng thời công bố chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế The Grand Esports 2026.

Theo nội dung ký kết, Cục TDTT và VTC hướng tới xây dựng hệ sinh thái Esports chuyên nghiệp, bền vững và mang tính hội nhập quốc tế, với sự hợp tác cùng Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA).

Thỏa thuận chiến lược giữa các bên tập trung vào ba nội dung chính. Đầu tiên là xây dựng và phát triển nội dung lĩnh vực Esports phù hợp với định hướng công nghiệp văn hóa, hướng tới những giải đấu và sự kiện mang tính giáo dục, lành mạnh và giàu giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó, các bên sẽ phối hợp thúc đẩy kinh tế thể thao thông qua việc nghiên cứu mô hình kinh doanh thể thao số, khai thác thương mại, vận động tài trợ và phát triển các dịch vụ mới trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, Cục TDTT Việt Nam cùng VTC và các đơn vị liên quan sẽ hợp tác kiến tạo hệ sinh thái Esports chuyên nghiệp và bền vững. Các bên kỳ vọng phát huy thế mạnh riêng để nâng cao chất lượng phát triển, đẩy mạnh quảng bá Esports Việt Nam ra quốc tế và từng bước khẳng định vai trò của lĩnh vực này trong nền kinh tế sáng tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng công bố chuỗi hoạt động The Grand Esports 2026. Đây là lần đầu tiên một chương trình Esports được phối hợp tổ chức bởi Cục TDTT, Tổng công ty VTC và VIRESA, đồng thời được định hướng trở thành hệ thống giải đấu thường niên cấp quốc gia.

Chuỗi sự kiện bao gồm Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam 2026 (Vietnam Esports National Cup - VENC), giải đấu quốc tế Esports Grand Championship 2026 (EGC 2026), Grand Esports Festival 2026 và lễ vinh danh The Grand Esports Awards 2026.

Mô phỏng giải đấu game Crossfire.

Theo kế hoạch, các vòng đấu trực tuyến sẽ khởi tranh từ tháng 6. Vòng chung kết trực tiếp kết hợp cùng Grand Esports Festival dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội. Đêm trao giải The Grand Esports Awards sẽ được tổ chức vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, VENC 2026 được xem là sân chơi trọng điểm nhằm tìm kiếm và tuyển chọn, vinh danh các VĐV Quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 12/7/2026 với các bộ môn dự kiến như Crossfire, Au Mobile và một số nội dung khác, tổng giá trị giải thưởng khoảng 13.000 USD (khoảng 342 triệu đồng).

Trong khi đó, EGC 2026 sẽ quy tụ các đội tuyển Esports đến từ các cường quốc Thể thao điện tử hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Giải đấu dự kiến tranh tài ở các bộ môn như Audition PC, Summoners War và Au Mobile.

Ngoài các hoạt động thi đấu, Grand Esports Festival 2026 còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa và giải trí như cosplay, các buổi thảo luận chuyên sâu, gặp gỡ tuyển thủ chuyên nghiệp và đêm gala âm nhạc kết hợp trình diễn ánh sáng.

Khép lại hành trình năm 2026 sẽ là The Grand Esports Awards, lễ trao giải nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho Esports Việt Nam. Đối tượng được trao giải bao gồm tuyển thủ, huấn luyện viên, đội ngũ sản xuất và các đơn vị kinh doanh.