Đường vào khu kinh tế ở Quảng Trị hỏng tan tác vẫn oằn mình 'cõng' xe cỡ lớn

Đường Xuyên Á nối Khu Kinh tế Hòn La (Quảng Trị) hỏng tan tác
Tại tỉnh Quảng Trị, tuyến đường nối từ Khu Kinh tế Hòn La (xã Phú Trạch) đến Quốc lộ 12A (đoạn qua xã Tuyên Hóa) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao cho người đi đường.
Theo tìm hiểu, tuyến đường dài gần 26km này được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013 với tên thường gọi là đường Xuyên Á, có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 850 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường được đánh giá là trục giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị và góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A và Quốc lộ 12A.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng mặt đường hiện xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu mặt đường bị phá vỡ, những mảng nhựa đường bong tróc kéo dài trơ lại lớp đá lổm nhổm, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc,…
Đặc biệt, từ khi nút giao Km597+300 của cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động, hàng ngày, tuyến đường Xuyên Á này phải "cõng" thêm hàng loạt phương tiện tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo, xe tải… ra vào từ Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A nên tình trạng mặt đường xuống cấp,hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo phản ánh của nhiều người dân, việc tuyến đường hàng ngày phải gánh lưu lượng xe tải trọng lớn hoạt động liên tục là nguyên nhân khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa tạo ra những vũng nước lớn rất nguy hiểm
Mùa nắng lại gây bụi phủ mù mịt khiến các xe máy khi di chuyển phía sau hầu như không thể quan sát.
"Nền đường tôi thấy hầu như hư hỏng cả, có thấy sửa nhưng được vài bữa lại hỏng lại, vá chỗ này lại thủng chỗ kia. Đi ban ngày còn gắng đi chậm được, chứ đi ban đêm nguy hiểm lắm. Đường tối, xe tải từ cao tốc đổ xuống kéo bụi mù mịt, mắt thường thì làm sao tránh nổi những ổ voi dày đặc dưới chân...”, ông Mai Văn Thanh (SN 1960, trú tại xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) người hàng ngày phải di chuyển trên tuyến đường Xuyên Á chia sẻ.
Chị Đặng Thị Thu Liên (trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Khổ nhất là những ngày nắng, hễ khi có xe tải chạy qua là bụi cuốn mù mịt, không thấy đường đâu. Mùa mưa thì nước ngập trắng hố, ai không quen đường là sập ổ voi ổ gà ngay. Chúng tôi chỉ mong cơ quan quản lý thấu hiểu nỗi khổ của người dân, nguyện vọng duy nhất là sớm có kinh phí đại tu tuyến đường...".
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phan Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, tuyến đường Xuyên Á có khoảng 10km đi qua xã và cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm bụi bẩn.
Theo Chủ tịch UBND xã Trung Thuần, cuối năm 2025, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường để đánh giá thực trạng hư hỏng tại tuyến đường Xuyên Á.
“Đây là tuyến giao thông huyết mạch, không chỉ nối liền các xã trong khu vực mà còn kết nối các khu công nghiệp, bến cảng Hòn La, đường lên Quốc lộ 12A đến cửa khẩu quốc tế ChaLo. Chính quyền xã cũng đề xuất với UBND tỉnh về việc bố trí, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa tuyến đường này” ông Phan Xuân Linh cho biết.
