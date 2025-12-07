Đường ven biển đẹp nhất nối Gia Lai - Đắk Lắk dày đặc ổ voi, ổ gà sau mưa lũ

Hiện trạng tuyến quốc lộ 1D, đường ven biển nối 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk sau mưa lũ.
Quốc lộ 1D - đường ven biển dài khoảng 35 km, được cho là tuyến đường đẹp nhất nối địa bàn hai tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (Quy Nhơn - Sông Cầu) bị xuống cấp sau mưa lũ, tiềm ẩn hiểm nguy cho người tham gia giao thông.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày qua một số đoạn trên tuyến Ql1D lởm chởm các ổ voi, ổ gà.
Các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ liên tục phanh gấp, cố gắng lái xe tránh né, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đường dày đặc các hố sâu, khiến ô tô dễ "sập gầm", còn xe máy dễ té, nhất là khi trời mưa nước lấp đầy các ổ voi, ổ gà hoặc di chuyển vào ban đêm, tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế.
Mặt đường hư hỏng sau mưa lũ kéo dài.
Không chỉ nền đường hư hỏng, ghi nhận trên tuyến 1D có nhiều điểm sạt lở đất đá. Dù đã được khắc phục và dọn dẹp nhưng chỉ mang tính tạm thời. Đất đá trên núi liên tục rơi tràn xuống mặt đường như bài viết "Đất đá lổn nhổn trên tuyến đường biển đẹp nhất nối Gia Lai - Đắk Lắk" mà Báo Điện tử VTC News phản ánh trước đó.
Mưa lũ đã qua nhưng việc khắc phục, sửa chữa diễn ra khá chậm. Đơn vị thi công khắc phục tạm thời nhưng vật liệu là đất trộn đá, chỉ duy trì được vài ngày trước khi bị mưa, phương tiện nặng cày xới và bong tróc trở lại.
Tuyến đường ven biển QL1D hiện là cửa ngõ chính để giao thương du lịch biển của 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn của 2 tỉnh trên.
Bình luận