Đường ven biển đẹp nhất nối Gia Lai - Đắk Lắk dày đặc ổ voi, ổ gà sau mưa lũ

Không chỉ nền đường hư hỏng, ghi nhận trên tuyến 1D có nhiều điểm sạt lở đất đá. Dù đã được khắc phục và dọn dẹp nhưng chỉ mang tính tạm thời. Đất đá trên núi liên tục rơi tràn xuống mặt đường như bài viết "Đất đá lổn nhổn trên tuyến đường biển đẹp nhất nối Gia Lai - Đắk Lắk" mà Báo Điện tử VTC News phản ánh trước đó.