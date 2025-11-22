Tấp nập thi công đường ven biển 7.000 tỷ nối TP.HCM - Lâm Đồng

Đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp đi qua vùng đầm lầy và các ao nuôi thủy sản đã cơ bản định hình, nhiều vị trí đang được thảm nhựa, tạo nền cho việc hoàn thiện mặt đường trong thời gian tới.