Thu phí tuyến đường ven biển tỉnh Hưng Yên từ 3/1/2026

Từ 0 giờ ngày 3/1/2026, việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến đường ven biển tỉnh Hưng Yên (theo hình thức Hợp đồng BOT) chính thức được triển khai.

Thực hiện Văn bản số 4015/UBND-KT1 ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận phương án tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên, theo Thông báo ngày 26/12/2025 của Công ty TNHH Đầu tư PPP Đường ven biển tỉnh Thái Bình - Đơn vị quản lý và vận hành dự án, Trạm thu phí được đặt tại lý trình Km41+264,74 - Km41+480,09; địa điểm: Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường bộ ven biển.

Hoạt động thu phí áp dụng công nghệ thu tiền điện tử không dừng (ETC) sử dụng RFID đối với các phương tiện đã dán thẻ định danh và có đủ số dư tài khoản. Hình thức thu một dừng (MTC) được sử dụng trong trường hợp xử lý sự cố hoặc với các phương tiện chưa đủ điều kiện áp dụng ETC. Trạm thu phí có 4 làn xe cơ giới, gồm 2 làn vào và 2 làn ra.

Hình ảnh trạm thu phí dịch vụ.

Đối tượng thu tiền dịch vụ: Đối tượng thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua Trạm thu phí. Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ khi qua Trạm thu phí, trừ các trường hợp được miễn. Cục thể là:

Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ (đã bao gồm thuế GTGT) được chia thành 5 nhóm phương tiện. Cụ thể, xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt vận tải hành khách công cộng có mức phí 40.000 đồng/lượt. Xe từ 12 đến 30 chỗ hoặc xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí 54.000 đồng/lượt.

Đối với xe từ 31 chỗ trở lên hoặc xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức phí là 81.000 đồng/lượt. Nhóm xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn hoặc xe chở container dưới 40 feet có mức phí 130.000 đồng/lượt. Các phương tiện tải trọng từ 18 tấn trở lên hoặc container từ 40 feet trở lên áp dụng mức phí cao nhất 196.000 đồng/lượt. Mức phí có thể được điều chỉnh theo quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

Đối tượng được miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ: Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện được miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua Trạm thu phí theo Thông báo của Công ty TNHH Đầu tư PPP Đường ven biển tỉnh Thái Bình ngày 26/12/2025.

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên dài hơn 34 km, là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối với tuyến ven biển quốc gia, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy logistics và thu hút đầu tư cho khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ.

Hạ tầng tuyến ven biển giúp Hưng Yên gia tăng sức hút đầu tư công nghiệp.