Du khách Việt ưa thích các chuyến du lịch ngắn ngày trong mùa hè 2026

(VTC News) -

Dữ liệu từ Traveloka cho thấy nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng mạnh, với lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-5/2026 tăng 46% so với giai đoạn tháng 1-2/2026, phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch nội địa.

Đằng sau sự tăng trưởng này là xu hướng ngày càng rõ nét của các chuyến đi ngắn, dễ lên kế hoạch và tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Thay vì ưu tiên các hành trình dài ngày hoặc phức tạp, du khách đang chuyển sang những chuyến đi từ 2-4 ngày, tận dụng các dịp cuối tuần dài, kỳ nghỉ hè hoặc những khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng.

Hạ Long là điểm đến được nhiều du khách yêu thích. (Ảnh minh họa)

Xu hướng du lịch ngắn ngày (micro-holiday), du lịch tại chỗ (staycation) và các chuyến đi gần cũng đang ngày càng phổ biến, khi sự thuận tiện trở thành yếu tố quan trọng không kém sức hấp dẫn của điểm đến. Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các hành trình chỉ cách nơi sinh sống từ một đến ba giờ di chuyển, như từ TP.HCM đến Vũng Tàu, Phan Thiết - Mũi Né, từ Hà Nội đến Hạ Long, Ninh Bình, hay từ Đà Nẵng đến Hội An và Huế.

Dữ liệu của nền tảng cũng cho thấy, các điểm đến ven biển tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mùa du lịch hè năm nay, nhưng điều đang thay đổi là cách du khách lựa chọn điểm đến. Bên cạnh biển xanh và nghỉ dưỡng, du khách ngày càng tìm kiếm những nơi vừa dễ tiếp cận, vừa mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng hơn như Đà Nẵng, Hạ Long...

Các điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Vũng Tàu tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Trong khi đó, Phú Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch trong mùa hè này, nhờ sự phát triển về đường hàng không.

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch biển mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng cao của du khách hiện đại, những người không chỉ tìm kiếm sự thư giãn mà còn mong muốn có được những trải nghiệm mùa hè phong phú, đáng nhớ và giàu giá trị hơn.