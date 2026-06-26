(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/6, khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn, khiến nắng nóng duy trì trên diện rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, một số nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày dao động từ 50-60%, làm gia tăng cảm giác khô nóng và oi bức.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục là những địa phương có nền nhiệt cao. Trời ít mây, nắng mạnh từ sáng đến chiều khiến nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 2-4°C.

Trong khi đó, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cũng duy trì trạng thái nắng nóng kéo dài. Một số khu vực vùng núi phía Tây có thể xuất hiện mức nhiệt trên 37°C

Khu vực Phú Yên tiếp tục có nắng nóng cục bộ, thời tiết khô ráo, ít mưa trong ngày.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 26/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng và cháy nổ

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương miền Trung. Các khu vực có diện tích rừng lớn, thảm thực vật khô dễ phát sinh và lan rộng các đám cháy nếu không được kiểm soát kịp thời.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, cơ sở sản xuất và kinh doanh.

Người dân được khuyến cáo sử dụng điện an toàn, kiểm tra hệ thống điện định kỳ và hạn chế đốt thực bì hoặc sử dụng lửa gần khu vực rừng.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 26/6

Dưới đây là cập nhật chi tiết dự báo thời tiết các tỉnh miền Trung hôm nay

Thời tiết các tỉnh Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 28-31°C, có nơi dưới 27°C.

Nhiệt độ cao nhất : 36-39°C, có nơi trên 39°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết tại Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 27-29°C; phía Nam 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 39°C; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24°C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ,riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ vẫn còn khả năng kéo dài trong những ngày tới. Mặc dù cường độ có thể thay đổi theo từng địa phương, nhưng thời tiết khô nóng vẫn là hình thái chủ đạo.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và các sự cố do thời tiết cực đoan gây ra.