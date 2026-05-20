Khi nào miền Bắc hết mưa, trời nắng nóng trở lại?

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ nay đến ngày 21/5, Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Trong đó, khu vực Đông Bắc, mưa cường độ lớn hơn, lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Miền Bắc sắp nắng nóng, kết thúc đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngoài ra, ngày và đêm 20/5, các khu vực khác của Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối cùng ngày, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc khả năng kết thúc.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/5 đến ngày 29/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn xuất hiện mưa rào và dông, tuy nhiên phạm vi hẹp, chỉ rải rác vài nơi. Trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm 21/5 mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng 23-26/5, các khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng diện rộng trong khoảng thời gian từ 23-27/5.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông rải rác trong đêm 21/5, cục bộ mưa to đến rất to, sau giảm mưa. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 20/5, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội xảy ra nắng nóng diện rộng trong khoảng 4 ngày trước khi tái diễn mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 21/5, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, trời mưa rào. Trong khi nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 26°C thì nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng nhẹ lên 33°C.

Ngày 22/5, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng lên ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C.

Sang ngày 23/5, khu vực này tiếp tục tăng nhiệt, cao nhất 36°C, thấp nhất 29°C, ban ngày trời ít mây, nắng nóng.

Trong 3 ngày, 24-26/5, Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 28-29°C.

Ngày 27/5, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm khoảng 5°C về mức 32°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm xuống ngưỡng 26°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (28-29/5), Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, dao động 24-31°C.