Phát hiện chiếc thuyền trôi dạt cùng giấy tờ tuỳ thân, nghi ngư dân mất tích

(VTC News) -

Sáng 8/8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng), cho biết cán bộ, chiến sĩ của đồn đang phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm ngư dân nghi mất tích trên biển.

Trước đó, chiều 7/8, gia đình báo tin ông P.Đ.H. (72 tuổi, trú khối phố Hoà Thượng, phường Quảng Phú) đi câu cá trên biển và mất liên lạc.

Cùng lúc, người dân phát hiện chiếc thuyền (loại dưới 6m) trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, chỉ có giấy tờ tuỳ thân mang tên ông P.Đ.H. Nghi ngờ ông H. gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử cán bộ chiến sĩ, cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân nghi mất tích trên biển. (Ảnh: BP)

Theo Thiếu tá Trần Quốc Khánh, các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, ông H. đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích, nên đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

“Chúng tôi vừa điều động thêm ca nô và 17 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ tìm kiếm. Một tổ trên ca nô đi tìm ngoài biển, hai tổ đi dọc bờ các xã Tam Tiến, Tam Hoà (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ)”, Thiếu tá Khánh thông tin thêm.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh tham mưu phường Quảng Phú huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.