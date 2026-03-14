Chìm tàu cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 ứng cứu được một ngư dân khi thuyền đánh cá khai thác hải sản đang trên đường vào bến bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/3, chị Hoàng Thị Phượng (trú tại Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh báo tin tàu đánh cá của gia đình, loại dưới 6m làm nghề thả lưới gần bờ thì bị sóng đánh chìm.

Trên tàu có ông Lê Văn Tư (SN 1980) và ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975), cùng trú tại thôn Thanh Khê (xã Bắc Trạch).

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm ngư dân còn đang mất tích trong vụ chìm tàu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh phối hợp với tàu BP 07-07-04 của Hải Đội Biên phòng 1 và 7 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm. Ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa được lực lượng chức năng tìm thấy vàcứu sống, riêng ông Tư hiện vẫn đang mất tích.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử lực lượng quan sát ven bờ 2 bên cửa Gianh và phối hợp với tàu Hải Đội Biên phòng 1 khẩn trương tìm kiếm ông Tư.

Cách đây gần 10 ngày, anh Lê Hoài N. (SN 1994, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) trình báo về việc tàu cá mang số hiệu QB-93827TS bỗng mất liên lạc. Tàu cá này do bố anh là ông L.N.S (SN 1973) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu còn có ông P.V.K (SN 1972, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch).

Theo trình báo, khi tàu cá QB-93827TS đang hoạt động ở khu vực cách bán đảo Sơn Trà khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc, gia đình không thể liên lạc được với các thuyền viên. Việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tín hiệu của tàu cá QB-93827TS bị mất kết nối từ 23h5 ngày 5/3.

Khi xuất bến để đi biển, trên tàu gồm 4 người gồm ông L.N.S (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), anh Lê Mạnh C. (SN 2004, máy trưởng), ông P.V.K (thuyền viên) và anh Lê Hoài N. (thuyền viên). Sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến tại Cảng La vào ngày 25/2, anh Lê Mạnh C. và anh Lê Hoài N. lên bờ trở về nhà, còn các ông L.N.S và P.V.K tiếp tục hành trình khai thác hải sản trên biển.

Đến sáng 10/3, thi thể 2 ngư dân L.N.S (SN 1973) và P.V.K (SN 1972) được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi, trong khi tàu cá vẫn chưa rõ tung tích.