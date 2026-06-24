Điều tra vụ hàng loạt ô tô bị chém thủng kính ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 24/6, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm rõ nhiều ô tô bị chém thủng kính trên địa bàn.

Một trong số ô tô bị chém vỡ kính.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh nhiều ô tô bị huỷ hoại tài sản.

Theo clip, nhiều ô tô đỗ dưới sảnh một toà nhà cao tầng trên phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bị hư hỏng kính chắn gió, trong đó có một xe sang hiệu Mercedes. Hình ảnh cho thấy, các xe bị ít nhất 2 vết chém dài khiến cửa kính vỡ toác. Các vết chém đều nằm bên phải, chỗ ghế lái và ghế sau. Những xe bị làm hư hỏng kính đều là xe con.

Vụ việc thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết tài khoản đều thể hiện sự bức xúc, cho rằng hành vi này cần phải bị xử lý.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng xảy ra khi chủ xe đỗ ngoài đường.

Cách đây 1 tháng, tại Quảng Ninh, 7 ô tô khách bị chọc thủng lốp khi đỗ qua đêm trên đại lộ Hòa Bình gần khu vực Cửa khẩu Bắc Luân I (Móng Cái).

Đây là các xe thuộc đoàn 10 xe phục vụ khách du lịch của một công ty lữ hành hoạt động gần khu vực Cửa khẩu Bắc Luân I. Tối 25/5, đoàn xe vẫn đỗ tại khu vực này như bình thường. Tuy nhiên, đến sáng 26/5, khi kiểm tra, nhiều tài xế phát hiện lốp xe bị chọc thủng.

Hồi tháng 3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cũng tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc tài xế ô tô chọc thủng lốp xe máy tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Đ.M.D. (SN 1992, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) được xác định là người sử dụng lưỡi dao bấm móng tay chọc thủng lốp xe máy.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái ô tô qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D. cho biết nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.