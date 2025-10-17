Xác minh clip tài xế xe tải chặn đầu, đập kính ô tô giữa đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe tải có hành vi chặn đầu, đập phá kính ô tô giữa đường. Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại đường Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn (TP.HCM).

Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh tài xế xe tải chặn đầu, cầm hung khí đập vỡ kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn), khiến nhiều phương tiện ùn ứ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo hình ảnh từ camera hành trình, trong lúc lưu thông, tài xế xe tải bất ngờ lạng lách rồi vượt lên chặn đầu chiếc ô tô đi cùng chiều. Sau đó, người này cầm theo một vật nghi là hung khí, tiến đến đập vỡ cửa kính bên hông xe.

Ngay sau đó, tài xế ô tô mở cửa bước ra, hai bên lời qua, tiếng lại ngay giữa đường khiến các phương tiện phía sau bị ùn ứ. Toàn bộ sự việc được một xe phía sau ghi lại bằng camera hành trình.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - PC08, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý theo quy định.