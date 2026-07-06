Điều tra vụ đập bát sành vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Video: Nam thanh niên đập bát sành vào mặt bạn nhậu lúc rạng sáng tại quán ăn đêm.

Công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết đang khẩn trương lập hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 2005, trú tại thôn Hùng Thắng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh làm việc với Nguyễn Duy Khánh. (Ảnh: Công an xã Xuân Cẩm).

Trước đó, rạng sáng 5/7, tại quán ăn đêm “QĐ” ở thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến một người bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo xác minh của Công an xã Xuân Cẩm, khoảng 3h18 cùng ngày, trong lúc ăn đêm tại quán, Nguyễn Duy Khánh xảy ra mâu thuẫn với anh Đ.V.D. (sinh năm 2005, trú thôn Mai Thượng, xã Xuân Cẩm).

Trong lúc xô xát, Khánh đã cầm bát ăn bằng sành đập nhiều lần vào vùng mặt anh D., khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc II.

Nguyễn Duy Khánh (áo trắng) cầm bát ăn bằng sành đập vào đầu anh Đ.V.D. (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Xuân Cẩm khẩn trương xác minh, triệu tập Nguyễn Duy Khánh đến làm việc.

Hiện Công an xã Xuân Cẩm đã lập hồ sơ vụ việc và đang xử lý đối tượng cùng những người liên quan theo quy định.

Trước đó, ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, ngụ phường Long Bình) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, trước đây, Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi “Thiên Báo SBC Biên Hòa” thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội như YouTube “THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA” và các tài khoản Facebook “Nguyễn Thiên Báo”, “Thiên Báo SBC Biên Hòa”, “Đội SBC Biên Hòa”, “Thiên Báo SBC”... để đăng tải, chia sẻ, bình luận về nhiều vấn đề xã hội, trong đó có hành trình bộ hành của ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là “Thích Minh Tuệ”, ở nước ngoài.

Công an TP Đồng Nai bắt giữ chủ kênh YouTube “THIÊN BÁO SBC BIÊN HOÀ”.

Cơ quan công an cho biết, ngày 11/6/2025, hai nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn của ông Lê Anh Tú đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong vụ việc, Nguyễn Mạnh Hưng bị xác định đã chém gây thương tích cho ông Nguyễn Quý Dậu (được biết đến với tên “Dậu Nguyễn TV”), khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay, phải cấp cứu tại Ấn Độ.

Sau khi về Việt Nam, ông Dậu tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và làm đơn tố cáo hành vi của Hưng đến cơ quan công an.

Ngày 5/12/2025, Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Bihar (Ấn Độ).