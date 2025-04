Bắt 8 thiếu niên côn đồ cầm chai bia đuổi đánh người gây thương tích

(VTC News) -

Công an phường An Cựu (quận Thuận Hoá, TP Huế) vừa bắt giữ nhóm 8 thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó lúc 22h45 ngày 6/4, 8 thiếu niên độ tuổi từ 16 -17, trú tại phường Thuận An và phường Phú Thuận (TP Huế) đi xe máy rượt đuổi 2 nam thanh niên trên đường phố.

Khi đến đoạn đường trước số nhà 4 Hồ Đắc Di (phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế) nhóm thiếu niên này dùng vỏ chai bia đánh vào đầu một nạn nhân gây thương tích nặng, phải nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Trung ương Huế.

Công an đang lấy lời khai của 8 thiếu niên rượt đánh người gây thương tích trên đường phố quận Thuận Hoá (TP Huế).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Cựu có mặt tại hiện trường điều tra, xử lý bắt giữ nhóm thiếu niên trên.

Trước đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vại (sinh năm 1989, trú phường Thuận An, quận Thuận Hoá, TP Huế) về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Lê Vại và một nạn nhân nữ trú phường Thuận An có quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình quen biết, Vại đứng ra vay giúp cho nạn nhân số tiền 18.000.000đ.

Đến khoảng 18h ngày 20/11, sau khi Lê Vại và nạn nhân đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, Vại yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền đã vay. Lúc này, Vại dùng đá ném vào nhà nạn nhân, dùng đùi tre và đùi gỗ đánh vào người nạn nhân gây thương tích ở mặt và tay trái. Qua giám định thương tích xác định tổn thương cơ thể của nạn nhân là 15%.