Cầm tuýp sắt đuổi đánh người dân sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát 113 Công an thành phố Hà Nội ngăn chặn người đàn ông manh động dùng hung khí tấn công người dân sau va chạm giao thông.

Khoảng 10h41 ngày 14/9, tổ công tác cụm số 1, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ Tổng đài 113 về vụ việc xảy ra tại số 442 Trường Chinh, phường Kim Liên.

Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường Kim Liên khống chế đối tượng có hành vi côn đồ.

Theo tin báo, tại hiện trường có một người đàn ông cầm tuýp sắt đuổi đánh người dân, gây mất an ninh trật tự. Ngay lập tức, tổ công tác triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường và khống chế, ngăn chặn kịp thời hành vi côn đồ, hung hãn của đối tượng.

Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an phường Kim Liên đưa các bên liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơ bộ xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông.