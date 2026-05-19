Điều ít biết về nữ Đại úy công an đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Nói về vai diễn đang gây sốt, Lưu Huyền Trang tiết lộ cô được đạo diễn Danh Dũng tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, thậm chí nhiều câu thoại “cực chất” của Mai Ly là do cô tự thêm vào. Khán giả còn hài hước đặt cho cô biệt danh “sách giáo khoa từ vựng” hay khen ngợi đài từ của cô “mượt như baby oil”. Nữ diễn viên tâm sự rằng dù phải liên tục chuyển đổi tâm lý giữa hình ảnh nữ quân nhân nghiêm túc ngoài đời và một Mai Ly “hổ báo” trên phim, cô vẫn luôn nỗ lực hết mình để khán giả tin và yêu nhân vật.