Xuất bản ngày 19/05/2026 04:32 PM
Điều ít biết về nữ Đại úy công an đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Phía sau những vai diễn đanh đá trên phim giờ vàng VTV, nữ diễn viên này ngoài đời là nữ Đại úy công an với cuộc sống kín tiếng và kỷ luật.

Lưu Huyền Trang đang là cái tên gây sốt với vai Mai Ly trong bộ phim “Bước chân vào đời”. Đây là nhân vật có màu sắc rất riêng: vừa đanh đá, ghê gớm, nhưng cũng rất “đời” và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Dù là tuyến nhân vật phản diện và gây ra nhiều tranh cãi, Mai Ly vẫn nhận được sự yêu mến đặc biệt nhờ nét tính cách hài hước và những câu thoại sắc sảo trên màn ảnh.

Nói về vai diễn đang gây sốt, Lưu Huyền Trang tiết lộ cô được đạo diễn Danh Dũng tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, thậm chí nhiều câu thoại “cực chất” của Mai Ly là do cô tự thêm vào. Khán giả còn hài hước đặt cho cô biệt danh “sách giáo khoa từ vựng” hay khen ngợi đài từ của cô “mượt như baby oil”. Nữ diễn viên tâm sự rằng dù phải liên tục chuyển đổi tâm lý giữa hình ảnh nữ quân nhân nghiêm túc ngoài đời và một Mai Ly “hổ báo” trên phim, cô vẫn luôn nỗ lực hết mình để khán giả tin và yêu nhân vật.

Trước “Bước chân vào đời”, Lưu Huyền Trang từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua loạt phim như “Cầu vồng tình yêu”, “Nhà có nhiều cửa sổ”, “Ngự lâm không kiếm”, “13 nữ tù”, “Thương ngày nắng về”, “Không giới hạn”.

Ít ai biết rằng, cái tên Lưu Huyền Trang không phải ngẫu nhiên mà có. Cô được gia đình đặt tên theo nhân vật Ni cô Huyền Trang (do NSƯT Thanh Loan thủ vai) trong bộ phim huyền thoại "Biệt động Sài Gòn". Có lẽ chính cái tên này dự báo về cơ duyên gắn bó mật thiết của cô với nghiệp diễn và màu áo lực lượng vũ trang sau này.

Dù đỗ Thủ khoa đầu vào khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhưng Huyền Trang đi thi với tâm thế cực kỳ bản năng. Diễn viên sinh năm 1987 không ôn luyện bài bản mà chỉ dùng đúng tiểu phẩm "Thầy bói xem voi" tự dàn dựng từ thời còn đi học. Thậm chí, khi giám khảo gọi tên, cô vẫn còn đang mải... chấm nốt ruồi giả để hóa trang trong phòng chờ.

Khác với vẻ "tưng tửng" trên phim, ngoài đời Lưu Huyền Trang là Đại úy Công an thuộc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Cô chia sẻ môi trường kỷ luật thép đã rèn luyện cho mình sự đĩnh đạc và tỉnh táo. Việc vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ giúp cô có cái nhìn sâu sắc và trách nhiệm hơn trong từng lời ăn tiếng nói trước công chúng.

Ngoài ra, Lưu Huyền Trang còn là “tín đồ” của Muay Thái và gắn bó với bộ môn này suốt nhiều năm. Chính vì vậy, khi xem những cảnh Mai Ly bị đánh trên phim, không ít khán giả đã hài hước “bức xúc” thay nữ diễn viên, liên tục để lại bình luận kiểu: “Ủa tập Muay mà sao không tung chỏ?” hay đòi “đến xử hộ” một cách hài hước.

Thời mới vào nghề khi đóng phim "Nhà có nhiều cửa sổ", vì sự ngây ngô và thiếu kinh nghiệm xử lý với lửa, Huyền Trang từng bị cháy cả tóc, lông mi và lông mày ngay trên trường quay. Đến nay, sau hơn 10 năm, mùi khét lẹt của vụ tai nạn đó vẫn là kỷ niệm không thể quên trong hành trình làm nghề của cô.

Sau thành công của "Cầu vồng tình yêu", có lúc Huyền Trang tạm dừng để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi quay lại sân khấu và nhận được những tràng pháo tay của khán giả, cô đã òa khóc vì hạnh phúc. Chính giây phút đó đã thôi thúc nữ Đại úy trở lại và bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên sóng truyền hình như hiện nay.

Quỳnh Mai
