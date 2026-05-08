Nam diễn viên phim giờ vàng VTV: 2 lần đỗ thủ khoa, ngoài đời là HLV Muay Thái

Không chỉ gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và loạt vai diễn trong các bộ phim giờ vàng của VTV, diễn viên Lưu Duy Khánh còn khiến nhiều người bất ngờ với thành tích học tập ấn tượng.

Diễn viên Lưu Duy Khánh.

Diễn viên Lưu Duy Khánh sinh năm 1997, là thủ khoa đầu vào và đầu ra của khóa 35 Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh học lớp do cố NSND Hoàng Dũng chủ nhiệm.

Duy Khánh từng chia sẻ, cố NSND Hoàng Dũng là người có ảnh hưởng lớn nhất với nam diễn viên. "Đối với tôi, thầy là người truyền lửa. Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã rất mến mộ tài năng, kiến thức, sự hiểu biết của thầy. Đặc biệt, trong 4 năm học, một điều từ thầy khiến tôi hay các sinh viên đều rất cảm động, là tình cảm, sự quan tâm. Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn quan tâm tới đời sống tinh thần, vật chất", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết cố NSND Hoàng Dũng là một trong những lý do to lớn nhất để anh yêu nghề diễn. Vì vậy khi NSND Hoàng Dũng mất là điều tiếc nuối, nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời anh. "Thầy mất khi tôi chưa kịp có thành tích để tri ân, không còn cơ hội để báo hiếu thầy", Duy Khánh nói thêm.

Lưu Duy Khánh là em trai diễn viên Lưu Huyền Trang.

Ít ai biết, cơ duyên đến với nghệ thuật của Duy Khánh lại từ chị gái – diễn viên Lưu Huyền Trang. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh được chị động viên thử sức với trường Sân khấu Điện ảnh. Ban đầu chỉ là “thử xem có duyên không”, nhưng càng tìm hiểu, anh càng yêu thích diễn xuất và quyết tâm theo đuổi nghề.

Hiện hai chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong chương trình Khách sạn 5 sao của VTV3. Trên mạng xã hội, họ cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết đời thường.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Duy Khánh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hướng dương ngược nắng, Hoa hồng trên ngực trái, Hãy nói lời yêu, Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Mình yêu nhau bình yên thôi, Món quà của cha, Đấu trí hay Phố trong làng, Dịu dàng màu nắng...

Anh gây chú ý khi vào vai Đại úy Hùng trong Không thời gian – người chiến sĩ luôn hết lòng vì nhân dân và có chuyện tình nhiều thăng trầm với nhân vật Hạnh do Yến My đảm nhận. Vai diễn giúp Duy Khánh ghi điểm nhờ lối diễn chân thành, gần gũi cùng hình ảnh nam quân nhân mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc.

Vai diễn đại uý Hùng trong "Không thời gian" gây ấn tượng với khán giả.

Sở hữu ngoại hình sáng cùng nét diễn hài hước, thông minh, nam diễn viên sinh năm 1997 ngày càng được khán giả phim giờ vàng yêu mến. Ngoài đời, anh có phong cách trẻ trung, năng động và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể thao trên trang cá nhân.

Không chỉ xem việc tập luyện là sở thích, Duy Khánh còn nghiêm túc theo đuổi võ thuật. Anh cho biết bản thân đã hoàn thành lớp tập huấn Huấn luyện viên, Trọng tài Kickboxing toàn quốc năm 2024 và tự tin có thể đảm nhiệm vai trò mới bên cạnh công việc diễn xuất.

Ngoài đời, nam diễn viên là huấn luyện viên võ thuật.

“Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi thích rèn luyện sức khỏe và cải thiện thân hình để phục vụ tốt cho công việc đòi hỏi sức bền và một thể hình đẹp, cân đối”, nam diễn viên chia sẻ.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, Duy Khánh sở hữu vóc dáng rắn chắc, khỏe khoắn – hình ảnh khá khác biệt so với nhiều diễn viên trẻ cùng thế hệ. Việc theo đuổi Muay Thái và Kickboxing cũng giúp anh có thêm lợi thế khi tham gia những vai diễn hành động hoặc nhân vật quân nhân, công an. Nam diễn viên được đánh giá là luôn cố gắng rèn luyện để cống hiến hết mình cho từng vai diễn.