Cận cảnh công trường cầu gần 4.900 tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau hơn 2 năm thi công, dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối TP.HCM với Đồng Nai đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Hiện công trình bước vào giai đoạn căng cáp dây văng tại hai trụ tháp chính, nơi sở hữu nhịp lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Khởi công từ tháng 6/2023, cầu Phước An có tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PV - tên gọi trước đây là Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải) làm chủ đầu tư. Công trình dài hơn 4,7km, gồm 5 gói thầu xây lắp, trong đó phần cầu chính dài 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường kết nối xuống cảng Phước An khoảng 617m và hoàn chỉnh nút giao với tuyến đường vào cảng.
Ghi nhận tại hiện trường, phía TP.HCM, các trụ đầu nối với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đã được hoàn thành và lắp đặt dầm, vươn dài ra sông Thị Vải. Hai trụ nhịp chính cũng đã cơ bản hoàn tất, sừng sững giữa sông, sẵn sàng cho giai đoạn hợp long.
Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc đang khẩn trương thi công, lắp đặt những bó cáp dây văng đầu tiên và hoàn thiện các hạng mục bệ, thân trụ cầu dẫn còn lại.
Cầu Phước An được thiết kế hiện đại với phần cầu chính rộng 27m, cầu dẫn rộng 23,5m, gồm 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), tốc độ thiết kế 70 km/h. Công trình đáp ứng khổ thông thuyền cho tàu 30.000 DWT, bề rộng 135m, tĩnh không 55m, đạt chuẩn quốc tế về thông thuyền.
Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc UBND TP.HCM), gói thầu số 38 xây lắp cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ T36, T37 trên địa phận TP.HCM đạt khoảng 64% khối lượng thi công.
Gói thầu số 39 thi công cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40, bao gồm cả hạng mục điều tiết giao thông thủy, hiện hoàn thành gần 62% giá trị xây lắp.
Ngược lại, 2 gói thầu của dự án phía địa phận tỉnh Đồng Nai lại chậm tiến độ, gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hai gói thầu xây lắp tại đây gồm gói số 40 (cầu dẫn từ trụ T40-T41 đến trụ T62) và gói số 41 (cầu dẫn từ trụ T62 đến mố M75 cùng đường dẫn).
Gói thầu số 40, trị giá hơn 526 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C thi công trong 1.077 ngày, hiện mới đạt khoảng 3,5% khối lượng. Trong khi đó, gói thầu số 41, trị giá gần 465 tỷ đồng, do liên danh 4 doanh nghiệp đảm nhận với thời gian 1.080 ngày, mới chỉ đạt 0,45% tiến độ.
Cầu Phước An được xác định là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo trục giao thông huyết mạch giữa TP.HCM và Đồng Nai.
Dự án khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện mạng lưới logistics quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
