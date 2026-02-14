Hiện trạng cầu gần 4.900 tỷ đồng nối TP.HCM với Đồng Nai sau hơn 2 năm thi công

Những ngày cuối năm, trên công trường cầu Phước An - công trình vượt sông Thị Vải kết nối TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trong hình là cảnh trái ngược của các gói thầu phía TP.HCM và Đồng Nai.
Quan sát từ trên cao, loạt trụ cầu vươn mình giữa dòng nước, tạo nên bức tranh của một dự án giao thông quy mô lớn đang dần hoàn thiện.
Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài khoảng 4.378 m, trong đó phần cầu chính dài hơn 3.514 m, còn lại là đường dẫn và các nút giao kết nối vào cảng Phước An. Tổng mức đầu tư gần 4.877 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương.
Đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thị Vải kết nối TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời là cầu extradosed có nhịp lớn nhất châu Á, với tĩnh không thông thuyền 55 m, đủ điều kiện cho tàu trọng tải 30.000 tấn lưu thông. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Theo ghi nhận, sau hơn hai năm triển khai, dự án hiện đạt gần 50% tổng sản lượng, cơ bản bám sát tiến độ tổng thể đã được phê duyệt. Phía bờ Phú Mỹ (TP.HCM), công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Tấp nập thi công cầu Phước An nối TP.HCM và Đồng Nai.
Trong khi đó, khu vực phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang trong quá trình tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến mặt bằng.
Tại gói thầu số 38, hạng mục cầu dẫn phía Phú Mỹ, các đơn vị thi công đã hoàn thành cọc khoan nhồi, sàn giảm tải, mố M0 và nhiều trụ cầu.
Giá trị thực hiện của gói thầu này đạt hơn 65%, tương đương khoảng 632 tỷ đồng. Hệ thống trụ cầu được xây dựng liên tiếp, tạo nên diện mạo rõ nét của công trình.
Ở khu vực cầu chính, gói thầu số 39 đang tập trung thi công thân tháp và các nhịp dầm extradosed - kết cấu đặc biệt đòi hỏi kỹ thuật cao. Các nhịp dầm từng bước vươn ra từ hai phía, hướng tới thời điểm hợp long. Giá trị xây lắp của gói thầu này đạt gần 64%, tương ứng hơn 1.000 tỷ đồng.
Các gói thầu phía Đồng Nai, từ trụ T40 đến mố M75, hiện mới ở giai đoạn đầu do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng. Trên công trường, máy khoan cọc, cần cẩu và thiết bị gia cố nền đất đã được huy động, sẵn sàng thi công đồng loạt khi các điều kiện được tháo gỡ.
Theo đại diện đơn vị thi công, việc hoàn thành mặt bằng phía Đồng Nai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ chung của toàn dự án. Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm những tồn tại, tạo điều kiện cho công trình tăng tốc trong thời gian tới.
Khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ rút ngắn quãng đường kết nối giữa TP.HCM, Đồng Nai với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu. Đồng thời, công trình cũng mở ra không gian phát triển mới cho lĩnh vực công nghiệp, logistics và đô thị ven sông.
Trong bối cảnh một phía đã sẵn sàng tăng tốc, một phía vẫn đang tháo gỡ vướng mắc, tiến độ cầu Phước An tiếp tục được kỳ vọng sẽ được cải thiện trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
