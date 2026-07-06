Điểm sàn và bảng quy đổi điểm trường Đại học Thương mại 2026

(VTC News) -

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Đại học Thương mại áp dụng với tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển, tính theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp tối ưu nhất tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển phải đạt từ 20 điểm trở lên (thang điểm 30, được tính điểm quy đổi chứng chỉ/điểm thưởng, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực).

Đối với ngành Luật kinh tế và các chương trình đào tạo có quy định điểm môn Ngoại ngữ theo Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp còn lại là 0,5 điểm (các tổ hợp khác giảm 0,5 điểm so với tổ hợp A00).

Ngoài ra, trường còn công bố bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển 2026:

Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.

Thí sinh xét tuyển theo các phương thức xét tuyển của trường đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới được xét tuyển. Dự kiến trước 3/8 thí sinh có thể tra cứu điểm xét tuyển tương ứng với ngành trên trang web của trường.

Năm 2025, điểm chuẩn năm cao nhất của trường Đại học Thương mại là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 27,8 điểm (9,26 điểm/môn). Ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp với 22,5 điểm (7,5 điểm/môn).

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu (tăng 800 chỉ tiêu so với năm 2025). Trường mở mới thêm 6 chương trình đào tạo, gồm một chương trình chuẩn, ba chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và hai chương trình song bằng quốc tế. Trong đó, chương trình chuẩn mới là Khoa học máy tính với định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 5 phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho thí sinh và phù hợp với định hướng đa dạng hóa tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5 phương thức tuyển sinh gồm:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của trường Đại học Thương mại.

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ quốc tế

Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phốNăm học tới, học phí các chương trình đào tạo chuẩn của trường dao động từ 2,57 - 3,069 triệu đồng/tháng theo từng chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) là 4,235 triệu đồng/tháng. Các chương trình đào tạo song bằng quốc tế mức 260 triệu đồng/khóa học.

Học phí các chương trình đào tạo tiên tiến mức 200 triệu đồng/khóa học. Mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.