Đề xuất người nghỉ hưu làm chủ tịch hội hưởng thù lao tới 6,5 lần lương cơ sở

(VTC News) -

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân về Nghị định sửa đổi, bổ sung của một số điều của Nghị định 126/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Theo dự thảo tờ trình của Bộ Nội vụ, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2024 theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết, cấp bách nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác quản lý tổ chức, hoạt động của hội.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất đối với người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được hưởng chế độ thù lao, mức thù lao hàng tháng được quy định cụ thể.

Phạm vi hoạt động của hội Chủ tịch Phó Chủ tịch chuyên trách Hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh Không quá 6,5 lần mức lương cơ sở Không quá 6 lần mức lương cơ sở Hội hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh tại Hà Nội và TP.HCM Không quá 5,4 lần mức lương cơ sở Không quá 5 lần mức lương cơ sở Hội hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố còn lại Không quá 5 lần mức lương cơ sở Không quá 4 lần mức lương cơ sở Hội hoạt động phạm vi cấp xã tại Hà Nội và TP.HCM Không quá 3 lần mức lương cơ sở Không quá 2 lần mức lương cơ sở Hội hoạt động phạm vi cấp xã tại các xã, phường, đặc khu còn lại Không quá 2 lần mức lương cơ sở Không quá 1,5 lần mức lương cơ sở

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định rõ cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho hội.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và cấp có thẩm quyền ở Trung ương giao nhiệm vụ đối với hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh.

UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền ở tỉnh giao nhiệm vụ đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, xã.

UBND, chủ tịch UBND cấp xã và cấp có thẩm quyền ở xã giao nhiệm vụ đối với hội hoạt động trong phạm vi xã.