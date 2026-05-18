Iran tuyên bố sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột với Mỹ

(VTC News) -

Ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei thông tin: "Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản. Lực lượng vũ trang Iran đã chứng minh trong suốt 40 ngày giao tranh - quãng thời gian trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực rằng chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với mọi hành động liều lĩnh".

Ông Baghaei cho biết thêm Iran và Mỹ tiếp tục đối thoại với sự trung gian hòa giải của Pakistan. Ngoài ra, Iran đang thảo luận với Oman về vấn đề phát triển cơ chế điều hướng trong hoạt động trên eo biển Hormuz.

Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột với Mỹ. (Ảnh: AP))

Trước đó, Lầu Năm Góc chuẩn bị danh sách mục tiêu tấn công ở Iran nhằm đề phòng trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh nối lại cuộc tấn công vào Tehran.

Cùng thời điểm, Iran đưa phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn bất chấp báo cáo trên các phương truyền thông Iran mô tả yêu cầu của Washington là quá đáng.

“Như chúng tôi thông báo hôm qua, những vấn đề chúng tôi quan tâm đã được chuyển đến phía Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Ông Baghaei cũng bảo vệ các yêu cầu của Iran, bao gồm việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài và dỡ bỏ lệnh trừng phạt lâu năm. “Những điểm được nêu ra là yêu cầu của Iran và nhóm đàm phán Iran kiên quyết bảo vệ yêu cầu này trong mọi vòng đàm phán”, ông Baghaei nói.

Cùng với đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bảo vệ điều khoản mà Iran đưa ra - yêu cầu Mỹ phải bồi thường cho cuộc xung đột và mô tả cuộc xung đột là "bất hợp pháp, vô căn cứ".

Ngày 17/5, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Washington đưa ra danh sách 5 điểm, trong đó có yêu cầu Iran chỉ duy trì hoạt động một địa điểm hạt nhân và chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao cho Mỹ. Ngoài ra, Mỹ từ chối giải phóng hơn 25% tài sản bị đóng băng của Iran và khẳng định vấn đề chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, phải được giải quyết thông qua đàm phán.